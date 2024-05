Amici, Martina dopo l’eliminazione: “Perché tutto questo mi mancherà”

Ieri sera, sabato 4 maggio, è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 23 e, come in molti sapranno, a dover dire addio al programma è stata Martina. La giovane cantante è stata sicuramente una delle protagoniste più apprezzate di questa edizione del talent show di Maria De Filippi ma tanto non è bastato per assicurarle un posto per la finale e perché no, anche la vittoria. Con l’eliminazione di Martina, anche la sua coach, Anna Pettinelli, è rimasta senza allievi, decretando la fine della squadra dei Todarelli, rimasti completamente senza studenti a due settimane dalla fine del programma.

Sin dai primi momenti successivi alla sua eliminazione, la giovane allieva è parsa molto scossa e sui social hanno iniziato a rincorrersi messaggi di solidarietà nei suoi confronti. Ecco quali sono state le prime parole dell’allieva di Amici dopo la fine della puntata.

Martina commenta la sua eliminazione

Poco dopo la fine della puntata del Serale di ieri sera, come di consueto, l’eliminata è stata protagonista di una breve intervista sul suo percorso all’interno del talent show. Le prime parole di Martina dopo aver appreso di dover tornare a casa sono state di profonda gratitudine per aver avuto la possibilità di entrare nel programma e arrivare fino a qui.

La giovane allieva ha poi affermato di essere molto dispiaciuta e di aver sperato in cuor suo che questa esperienza non finisse mai, in primis perché le mancheranno i suoi compagni di viaggio e i coach che l’hanno seguita in tutti questi mesi: “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale”.

Poi qualche parola su cosa l’esperienza ad Amici le ha insegnato: “Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata“.

L’amarezza sui social

Insomma, in seguito all’eliminazione di Martina non si può che provare rammarico per lei e per il destino che la giovane cantante ha avuto nel programma, che non si può certo dire essere stato fortunato. Arrivata a un passo dalla finale, la ragazza, che è da sempre considerata una delle interpreti migliori di questa edizione del talent, ha visto sfumare definitivamente la possibilità di gareggiare per la vittoria.

Sui social, sono in molti infatti a pensare che Martina si sarebbe meritata un posto in finale e che lei stessa abbia fatto di tutto pur di ottenerlo. Gli ostacoli e i momenti difficili che la cantante ha dovuto superare infatti non sono stati pochi e già solo per questo motivo, gli utenti dei social pensavano che sarebbe di certo arrivata all’ultima serata. E invece non sarà così. Paragonando la sua eliminazione a quella di Lil Jolie, c’è la convinzione comune che ancora una volta Amici abbia perso una grande voce.

A prescindere di come è andata sul palco di Amici, la carriera di Martina si prospetta essere ricca di successi. Per il momento, la giovane ha ottenuto un contratto con il coreografo Luciano Cannito che l’ha voluta per il suo spettacolo “Fame”. Questa volta Martina non dovrà solamente cantare ma anche recitare e quindi sarà per lei una doppia sfida.