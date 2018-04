Amici 17: ospiti e anticipazioni quarto Serale di sabato 28 aprile 2018

Amici 2018: Emma e Alessandra Amoroso tra gli ospiti del quarto Serale

Tra gli ospiti del prossimo Serale di Amici 2018 c’è anche Emma. La cantante, che quest’anno non è nel cast fisso della trasmissione dopo le ultime partecipazioni come direttore artistico, torna ospite da Maria De Filippi. Si esibisce nel nuovo appuntamento in programma per sabato 28 aprile in prima serata su Canale5, nella cosiddetta “prima fase” del programma. La “prima fase” è quella solitamente dedicata alle “corali” di canto e ballo a cui partecipano tutti i concorrenti della Squadra Bianca e della Squadra Blu. Questo sabato Emma è presente in studio per duettare insieme al team dei Bianchi, per cui in gara ci sono ancora i cantanti Biondo, Irama, Zic ed Emma ed i ballerini Luca e Valentina. I Blu, invece, si esibiscono in gruppo con Alessandra Amoroso. Sabato sera la cantante si “sdoppia”, ricoprendo sia il ruolo di ospite sia quello di giurata in Commissione Esterna. I concorrenti rimasti in gara nella Squadra Blu sono: Einar, Matteo e Carmen per il canto e Bryan e Lauren per la danza.

Amici 17 Serale: ospiti della quarta puntata anche Stash e Roby Facchinetti con Riccardo Fogli

Sabato 28 aprile 2018 ospiti della quarta puntata di Amici 17 Serale sono anche Stash dei The Kolors e Roby Facchinetti con Riccardo Fogli. Entrambe le ospitate sono previste per la cosiddetta “seconda fase“, quella dedicata ai duetti per cui l’ospite di turno può scegliere con quale dei concorrenti delle due squadre esibirsi in diretta. Sabato Stash torna da Maria De Filippi dopo che questa settimana si è parlato di lui per più di un motivo. Ad allarmare un po’ i fan è stata una foto che il cantante, il cui vero nome è Antonio Fiordispino, ha pubblicato sui suoi social direttamente dal letto di un ospedale. L’altra notizia che questa settimana l’ha riguardato è stato il presunto flirt, poi da lui stesso smentito, con Anna Tatangelo. Per il sabato sera di Canale5 c’è anche attesa per il celebre duo formato da una parte degli storici componenti dei Pooh. Il gruppo è reduce dal Festival di Sanremo 2018 con la canzone dal titolo “Il segreto del tempo”.

Amici: anticipazioni quarto Serale di sabato 28 aprile 2018

Secondo le anticipazioni, per il quarto Serale di Amici in onda sabato 28 aprile 2018 sono attesi anche alcuni duetti tra i concorrenti, su tutti quello tra Biondo ed Emma, i due cantanti-“piccioncini” della Squadra Bianca. Dal canto suo, Emma è protagonista anche della prova “comparata” con Carmen della Squadra Blu. La canzone scelta per la “comparata” è la versione inglese di “Ad ogni costo” di Vasco Rossi, anche nota come “Creep” dei RadioHead.