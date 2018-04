Isola dei Famosi 2018: Alessia Marcuzzi mette con le spalle al muro i concorrenti che accusano

Incredibile, ma vero. Ad ammetterlo è proprio Alessia Marcuzzi nel corso dell’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2018. Martedì sera il nuovo appuntamento col reality show di Canale5 si è aperto con un acceso scontro tra i naufraghi e, a sentire la stessa Marcuzzi, ultimamente spesso e volentieri i concorrenti lanciano la pietra e nascondono la mano. Atteggiamento che non soltanto pare stia dando non poco fastidio ai telespettatori più attenti, ma anche alla stessa conduttrice o, forse, soprattutto a lei.

Alessia Marcuzzi punge L’Isola dei Famosi da lei condotta: “C’è un atteggiamento strano…”

Queste le parole pronunciate da Alessia Marcuzzi nella recente diretta televisiva de L’Isola dei Famosi 2018: “(…) C’è – ha detto la presentatrice di Canale5 – un atteggiamento strano, in quest’Isola, di alcuni di voi: si dicono delle cose pesantissime, brutte e dopo si fa subito retromarcia“. Nel corso della serata, la presentatrice Mediaset ha anche invitato i naufraghi a dire la verità, chiedendo loro di “fare i nomi” e di “parlare“. A quanto pare, però, non c’è stato niente da fare. Il cast è andato avanti tra “detti” e “non detti” e la Marcuzzi che ci ha riprovato ancora una volta, così domandando: “Come mai – ha chiesto la presentatrice ai concorrenti – vi siete tutti arrabbiati per quelle parole che ha detto Franco? In qualche modo l’avete detto tutti ed è stato accusato solo Franco?“. Il riferimento va alle presunte accuse rivolte da Franco a Rosa ed Elena.

Mara Venier stuzzica i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2018: “Cos’è stato detto senza telecamere?”

A fare eco alle parole di Alessia Marcuzzi sono state anche le dichiarazioni a tutto microfono rilasciate dall’opinionista de L’Isola dei Famosi 2018. Nell’undicesima puntata, infatti, anche Mara Venier ha un po’ sbottato contro i naufraghi: prima chiedendo “Cosa è stato detto senza telecamere?“, poi anche precisando che: “Lo vogliamo sapere anche noi qua, altrimenti non si capisce niente“. Che dire: Zia Mara è sempre dalla parte del pop-olo?