Alessandro Preziosi ha una nuova fidanzata dopo Greta Carandini

Chi è la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi dopo Greta Carandini? Le foto di Diva e Donna

Nuovo amore per Alessandro Preziosi. Nove mesi dopo l’addio a Greta Carandini, l’attore napoletano è stato beccato in compagnia di una nuova fidanzata. Il gossip circola da settimane ma ora spuntano le foto: è il settimanale Diva e Donna a immortalare Preziosi in compagnia di una ragazza con la quale la passione è alle stelle. La rivista ha beccato Alessandro per le strade di Roma, mentre passeggia con un’aitante ragazza, una riccia sconosciuta al grande pubblico. Negli scatti si nota che l’ex compagno di Vittoria Puccini non stacca gli occhi di dosso alla nuova fidanzata, che ha un bel viso e un fisico armonioso. Nel servizio si vede che la mora consegna all’interprete un voluminoso regalo, molto probabilmente di compleanno, visto che Preziosi ha compiuto 45 anni lo scorso 19 aprile. L’ex protagonista di Elisa di Rivombrosa presenterà presto alla stampa la nuova fiamma?

Le parole di Alessandro Preziosi dopo la fine della storia d’amore con Greta

Da sempre molto riservato sul privato, Alessandro Preziosi ha così commentato di recente i cambiamenti della sua vita: “Ho vissuto un momento delicato della mia vita. Mi stavo staccando da una storia da un po’ di tempo. Alla mia età capisci che c’è sempre stato qualcosa che ti aspetta alla fine di un ciclo discendente, che si dovrebbe inciampare più spesso”. La storia con Greta Carandini – di 17 anni più giovane dell’attore – è durata più di 4 anni ed è finita nell’estate del 2017.

Alessandro Preziosi e il rapporto con Vittoria Puccini, madre della figlia Elena

Prima di conoscere Greta, Alessandro Preziosi ha avuto una lunga relazione con Vittoria Puccini. I due hanno una figlia, Elena, che ha 12 anni. Superati i rancori iniziali, Preziosi e la Puccini vanno oggi molto d’accordo e sono due genitori attenti e premurosi.