Perché Aida Nizar non è più entrata al Grande Fratello: Cristiano Malgioglio attacca la star spagnola

Come già accaduto a Domenica Live, anche al Grande Fratello Aida Nizar ha fatto il suo show. La star dei reality show spagnoli si è lasciata andare ad un comizio fuori la Porta Rossa tanto da bloccare il suo ingresso. Aida ha praticamente perso tempo pronunciando un discorso a tratti incomprensibile che ha lasciato di stucco la conduttrice Barbara d’Urso, il pubblico e soprattutto l’opinionista Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è rimasto davvero indignato da quanto compiuto da Aida, tanto da attaccarla immediatamente: “Ma chi è questa? Ma questa è pazza? Ma mandatela dove l’avete pescata!”. Di tutta risposta, la Nizar ha fatto finta di non conoscere Cristiano (che in Spagna è molto famoso) e l’ha scambiato per un concorrente del programma di Canale 5. A prendere in mano le redini della situazione è stata poi la d’Urso che, in mancanza di tempo, ha deciso di bloccare l’ingresso di Aida e rimandarlo alla prossima settimana.

Il video dell’ingresso mancato di Aida Nizar al Grande Fratello:

Grande Fratello: chi è la spagnola Aida Nizar

Ma chi è Aida Nizar? È una star dei reality show spagnoli. Ha trovato la popolarità come concorrente del Grande Fratello e ha poi preso parte a Supervivientes (l’Isola dei Famosi versione madrilena) e al Grande Fratello Vip. In quest’ultimo reality show ha conosciuto due italiani: Marco Ferri e Elettra Lamborghini. Con entrambi ha avuto un rapporto molto conflittuale. Inoltre, sia Aida sia Elettra dovevano partecipare all’edizione attuale dell’Isola dei Famosi ma entrambe hanno rifiutato la proposta della produzione. La prima per dedicarsi alla musica, la seconda per via del basso cachet.