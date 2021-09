Zorzi in mutande, altra bordata alla Rai: la reazione di Ferilli e Volpe

La querelle rovente tra Pio e Amedeo e Fedez sul caso ‘Rai – censura’ continua a tenere banco. La miccia l’ha accesa il duo comico foggiano dal palco dei Seat Musi Award, evento realizzato all’Arena di Verona e in onda su Rai Uno. La questione ha innescato una serie di reazioni di personaggi del piccolo schermo, che si sono pronunciati sulla vicenda. Uno di questi è Tommaso Zorzi che ha lanciato bordate alla tv di stato. Lo ha fatto il giorno dopo al caos scatenato da Pio e Amedeo e anche nelle scorse ore, pubblicando su Instagram una nuova stilettata nei confronti della Rai.

“Dopo il premio a Pio e Amedeo per aver innovato il linguaggio televisivo, oggi la Rai m’incorona etero dell’anno”. Così scriveva sui social Tommy pochi giorni fa. Oggi è tornato alla carica, ritraendosi in mutande e ironizzando così: “La Rai mi ha incoronato “Sex symbol dell’anno” ai Seat Music Awards”. Immediata la reazione di diversi utenti, tra cui le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli (amica di Tommaso) e Adriana Volpe. “E ha fatto bene”, ha ironizzato a sua volta la moglie di Paolo Bonolis. “Adoro”, ha scritto l’ex moglie di Roberto Parli.

Altre vippissime hanno commentato la presa di posizione di Zorzi. La sua ex compagna di avventura al GF Vip 5, Stefania Orlando, gli ha scritto: “Anche così hai il tuo perché”. Spassosamente basita Sabrina Ferilli che ha chiosato un “oddio” stupito.

Pio e Amedeo, scontro durissimo con Fedez e la moglie Chiara Ferragni

Nel frattempo continua a tenere banco lo scontro ruvidissimo tra Pio e Amedeo e Fedez, spalleggiato dalla moglie Chiara Ferragni. Dopo che il duo comico ha pungolato il rapper, quest’ultimo ha replicato con delle Stories in maniera durissima. Poche ore dopo, al fianco del cantante milanese, è scesa in campo la consorte facendo del sarcasmo sui foggiani. Un fatto che ha ulteriormente dato fuoco alle polveri, visto che Pio e Amedeo hanno risposto all’influencer dei record con parole infuocate, menzionando vecchi episodi spinosi che l’hanno riguardata in passato. E pensare che tutto era cominciato con una boutade, seppur corrosiva e in diretta tv. La questione si è poi trasformata in una faida, senza esclusione di colpi. Un vero e proprio vespaio dove tutti pungono tutti.