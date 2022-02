Zenga e Rosalinda, il matrimonio è vicino: il prezioso anello manda in tilt

Matrimonio vicino per Andrea Zenda e Rosalinda Cannavò? Sembra proprio di sì! L’attrice, al timone delle dirette di Casa Chi, sfoggia un prezioso anello di fidanzamento e lo mostra con grande felicità. A dare l’annuncio ci pensa l’ufficiale profilo Instagram di Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini. Adua Del Vesco – nome con cui si è fatta conoscere al pubblico italiano e abbandonato nella Casa di Cinecittà – è stata scelta per portare avanti le interviste riguardanti la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Stasera verrà pubblicata sul profilo una nuova puntata, durante la quale l’attrice farà questo importante annuncio.

E intanto arriva l’anticipazione, che sta già mandando in tilt i fan della coppia. Per il loro primo anniversario, Zenga ha regalato a Rosalinda un anello di fidanzamento! Festeggiano così alla grande il loro primo anno d’amore. Durante la puntata di Casa Chi che verrà condivisa questa sera, i due innamorati riveleranno i dettagli di questo magico momento. Andrea ha scelto di approfittare del loro primo anniversario, che corrisponde al giorno di San Valentino, per fare questo importante regalo alla sua dolce metà.

Si tratta di “una vera con sedici brillanti”, si legge nell’annuncio. Un pegno d’amore quello che Zenga regala alla Cannavò, durante la romantica vacanza trascorsa a Firenze. E ora i fan pensano già alle nozze imminenti. Nei sogni della coppia, nata nella Casa del GF Vip 5, c’è appunto il matrimonio. Durante la sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, Rosalinda ha messo un punto alla sua storia d’amore con lo storico fidanzato Giuliano.

Sarebbero dovuti convolare a nozze, secondo i loro progetti, e la Cannavò per lungo tempo ha indossato il suo anello. Ora nella sua mano sinistra è possibile notare, invece, il preziosissimo gioiello che Andrea Zenga ha scelto per lei. “La mia coppia preferita, felice per loro”, “Firenze, Ponte Vecchio, immaginavo. Andrea che meraviglia, siete fantastici ragazzi. Auguri” e ancora “Io me l’aspettavo, grande Andrea”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che i fan in questi minuti stanno condividendo sotto l’annuncio di Casa Chi. Per Zenga e Rosalinda arriva il fidanzamento ufficiale, che anticiperà il matrimonio. “A quando le nozze?”, spunta la domanda nel post. Ovviamente, non è detto che l’evento sia imminente. Ma sicuramente tra i loro sogni c’è il matrimonio, che sembra essere più vicino che mai!

Nel frattempo, anche per un’altra coppia – nata durante la passata edizione del reality – pare che le nozze non siano poi così lontane, quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Solo nella serata di ieri, Signorini ha deciso di celebrare la festa degli innamorati nella Casa di Cinecittà con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Nel loro caso non si parla di matrimonio, ma di figli: lei è incinta e proprio in questi giorni dovrebbe nascere il piccolo Gabriele.