GF Vip Zenga: “Adua ha incontrato l’ex, io ho visto Garko”. Com’è andata

Andrea Zenga a ruota libera. L’ex gieffino, che nella Casa più spiata d’Italia ha allacciato una relazione con la ‘fu’ Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, si è confidato nel corso dell’intervista rilasciata alla trasmissione ‘Non succederà più’ in onda su Radio Radio. Il giovane ha raccontato alcuni retroscena relativi alla vita di coppia che sta conducendo con la fidanzata dopo che si è concluso il reality show di Canale Cinque.

Zenga ha reso noto che Rosalinda ha rivisto il suo fidanzato storico, Giuliano Condorelli, con il quale ha condiviso una love story di dieci anni. La relazione tra l’attrice e l’uomo si è sciolta in mondovisione ed inevitabilmente dopo che la Cannavò ha deciso di intraprendere un percorso d’amore con Andrea durante il suo cammino nel programma della rete ammiraglia Mediaset.

“Sono cose loro. So che si sono visti e hanno parlato dopo il programma. Hanno chiarito tra loro due”, ha raccontato Zenga, senza entrare in ulteriori particolari. Spazio poi al passato dell’interprete siciliana. Come è noto, nel corso del Grande Fratello Vip, si è scoperto che Rosalinda, in passato, ha finto un paio di love story celebri con due attori: una con Massimiliano Morra, l’altra con Gabriel Garko. Che ne pensa di tutto ciò Zenza? Ha influito sul rapporto che sta costruendo con la giovane? “A me interessa che ho incontrato una persona che mi ha colpito tanto. Una volta usciti non mi sono fatto influenzare dal suo passato perché credo che tutti abbiamo commesso degli errori, chi più chi meno”.

Il figlio di Walter ha quindi dichiarato che la compagna gli ha spiegato perché “ha dovuto fingere quelle storie” e che per lui, al momento, non c’è alcun problema di sorta. Il passato è passato, meglio guardare al presente e al futuro: questo il succo del discorso fatto dall’ex gieffino. “Non ho nessun dubbio su di lei, a me importa quello che c’è tra noi e non cosa ha fatto”, ha infatti chiosato, aggiungendo poi di aver incontrato di recente Gabriel Garko.

GF Vip Andrea Zenga e Gabriel Garko si sono visti: come è andato l’incontro

Che impressione ha avuto del divo? Ottima. La conoscenza tra Andrea e l’attore è avvenuta nelle scorse settimane. Naturalmente le presentazioni sono state fatte da Rosalinda. Il trio si è visto a Roma. “Mi ha fatto una bellissima impressione, poi è stato gentilissimo con me”, ha narrato Andrea che ha aggiunto che nonostante Garko non lo avesse mai visto prima “è stato molto carino” nei suoi confronti. “Lui e Rosalinda si vogliono davvero bene. Gabriel ha un senso di protezione molto alto verso di lei”, ha concluso Zenga. E vissero tutti felici e contenti!