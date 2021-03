Roberta Termali, ex moglie dell’allenatore Walter Zenga e madre di Andrea, ex gieffino che proprio nel reality condotto da Alfonso Signorini ha allacciato una love story chiacchieratissima con Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, si è raccontata a ruota libera al settimanale DiPiù, magazine con cui si è confidata su diverse questioni.

A proposito dell’attrice siciliana, ha confessato di averla sentita per telefono e di averla trovata una ragazza premurosa e garbata. Il primo contatto con la ‘nuora’ è quindi stato positivo. Roberta ha anche speso delle parole di solidarietà nei confronti della Cannavò, in particolare sul suo passato, ‘macchiato’ dagli amori fittizi con Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

“Tutto quello che fa parte del passato merita di essere dimenticato”, ha sostenuto la Termali, non polemizzando su quel è accaduto diversi anni fa. “Mi fido di mio figlio Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta”, ha aggiunto Roberta, dando pieno appoggio al ‘suo’ giovanotto.

Il Grande Fratello Vip ha permesso a papà Walter e al figlio Andrea, distanti da anni (i due hanno avuto e tuttora hanno un rapporto alquanto complesso), di iniziare a recuperare il legame sfilacciatosi nel corso del tempo. “Non è mai troppo tardi per cambiare”, ha chiosato Roberta, con soddisfazione, per la piega che ha preso la situazione familiare.

Grande Fratello Vip, Zenga e Rosalinda: rumors e critiche. La Cannavò nel frattempo continua ad essere alle prese con l’AresGate

Se la Termali è convinta che la love story sia nata sotto una buona stella, non è della stessa opinione Dayane Mello, ex amica per la pelle di Rosalinda. Di recente la modella brasiliana ha dichiarato che secondo lei la relazione con Zenga è nata solo a scopi televisivi e per acquisire notorietà.

Per quel che concerne Adua Del Vesco, sta attraversando un periodo non semplice. Pochi giorni fa è stata convocata in procura a Roma, a Piazzale Clodio. Gli inquirenti stanno indagando sul suicidio di Teodosio Losito e sul cosiddetto AresGate, per capire se ci siano i presupposti per far partire un processo oppure no. Rosalinda, assieme a Massimiliano Morra, Gabriel Garko, Eva Grimaldi e Barbara d’Urso, è stata ascoltata dai pm come persona informata sui fatti.