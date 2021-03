Barbara d’Urso in Procura per Aresgate: preoccupata per Pomeriggio 5

La conduttrice di Canale 5 è stata sentita in Procura come persona informata sui fatti sul caso Aresgate

Anche Barbara d’Urso in Procura. La padrona di casa di Pomeriggio 5 è stata sentita dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta aperta sulla presunta istigazione al suicidio di Teodosio Losito e tutto ciò che riguarda Aresgate. La conduttrice è stata ascoltata per un paio di ore a Roma, nella mattinata di martedì 23 marzo 2021, come persona informata sui fatti. Gli inquirenti stanno indagando per un presunto coinvolgimento del produttore su una setta della quale avrebbero fatto o continuano a far parte alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Lo sceneggiatore venne trovato morto in caso nel gennaio 2019 e il caso era stato chiuso come suicidio.

Le parole di Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra al GF Vip avrebbero spinto la Procura ad aprire di nuovo il caso per vederci chiaro e capire se Losito si è tolto la vita per motivi personali e non imputabili ad altro, o se qualcuno possa averlo spinto a compiere il gesto estremo. Proprio in tv Barbara d’Urso, mentre si stava occupando delle rivelazioni fatte dagli ex concorrenti, disse di essere rimasta sotto choc perché durante la pausa pubblicitaria le erano arrivati diversi messaggi sul caso della ipotetica setta:

“Secondo me usciranno tanti nomi. Una persona mi ha raccontato la stessa cosa, era una situazione molto particolare, io lo tengo per me. Potrebbero essere stati coinvolti altri personaggi molto ma molto famosi, attenzione”

All’epoca Alberto Tarallo diffidò Mediaset e di Aresgate non si parlò più. Nelle scorse settimane sono state sentite altre persone in procura come Gabriel Garko, Morra, Cannavò, Eva Grimaldi e Giuliana De Sio. Quest’ultima ha lavorato con la casa di produzione di Losito per alcune fiction come L’Onore e il Rispetto e Il Bello delle Donne.

Barbara D’Urso preoccupata per Pomeriggio 5: “Il treno è in ritardo”

Sui social Barbara D’Urso si è mostrata preoccupata per il treno in ritardo e per la diretta di Pomeriggio Cinque. Andrà regolarmente in onda? Certo che sì. Fortunatamente il mezzo è arrivato in tempo e la conduttrice è in viaggio per raggiungere gli studi di Cologno Monzese e andare in onda con una nuova puntata.

Racconterà l’avventura di oggi o non ne farà menzione? Probabilmente la seconda opzione. Sulle reti Mediaset non si parla più di Aresgate già da diversi mesi. Solo Tarallo, ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena ne sta facendo menzione nelle ultime settimane.