Gabriel Garko in procura per l’Aresgate: il punto sul caso

Sfilata di vip a Piazzale Clodio, a Roma. E non per una passerella. Ieri il sostituto procuratore Carlo Villani ha ascoltato per circa due ore Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, protagonista del Grande Fratello Vip 5. Oggi è arrivato in procura è giunto Gabriel Garko, suo ex fidanzato ‘finto’. Le audizioni degli inquirenti puntano a fare totale chiarezza sulle dinamiche interne alla casa di produzione Ares e al suicidio del produttore televisivo Teodosio Losito, avvenuto nel 2019. Losito è stato rinvenuto senza vita nella sua dimora nella Capitale. I Pm vogliono capire se ci sia lo spazio per l’istigazione al suicidio oppure no.

Garko, protagonista di una vasta filmografia tra cui la fiction “L’onore e il rispetto” e il film “Le fate ignoranti”, ha bussato alla porta del pm intorno alle 11 di questa mattina ed è stato interrogato come persona informata sui fatti.

Tornando alla testimonianza di Rosalinda Cannavò – come sopradetto ha avuto una durata di un paio d’ore -, gli inquirenti hanno voluto sapere qualcosa di più delle conversazioni che l’attrice siciliana ha intrattenuto con Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip. Conversazioni che ruotavano attorno proprio al cosiddetto caso ‘Aresgate‘.

La vicenda ha fatto parecchio rumore dal punto di vista mediatico. Di colpo, però, a un certo punto le trasmissioni tv e i giornali non si sono più interessati alla questione. Tuttavia, se Adua Del Vesco e Morra hanno parlato di situazioni molto complesse e inquietanti riferendosi agli anni passati alla Ares, altri vip hanno sconfessato i due. In particolare a non essere assolutamente d’accordo con la versione della Cannavò e Massimiliano è stata Manuela Arcuri, che per anni ha collaborato con la casa di produzione finita sotto i riflettori.

L’attrice ha descritto le dichiarazioni dei due ex gieffini come “folli”, sostenendo inoltre che Massimiliano e Rosalinda siano stati ingrati nei confronti di una realtà, la Ares, che ha contribuito a dargli fama e popolarità. In tutto ciò resta il suicidio di Losito. Ed è su tale punto che gli inquirenti vogliono vederci chiaro.