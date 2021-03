Rosalinda Cannavò in procura: ascoltata sul suicidio di Losito, il caso

I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio per fare chiarezza sul decesso del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito, rinvenuto senza vita nella sua abitazione nella Capitale l’8 gennaio del 2019. Come riferisce l’Ansa, nella giornata odierna, giovedì 11 marzo 2021, i magistrati di piazzale Clodio, durante le audizioni in procura, hanno ascoltato come persona informata sui fatti Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Proprio l’attrice siciliana ha lambito il caso denominato dai media ‘Ares Gate’ nel corso del Grande Fratello Vip 5, parlandone con Massimiliano Morra. Entrambi “hanno fatto riferimento ad una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte e facendo riferimento anche al produttore scomparso”, spiega sempre l’Ansa.

A fornire ulteriori dettagli dell’audizione di Rosalinda Cannavò è stato il Corriere della Sera. Il quotidiano scrive che l’attrice è stata ascoltata dal pubblico ministero Carlo Villani. In procura l’ex concorrente del GF Vip si è presentata con un lungo cappotto verde acqua, pantaloni neri, zaino pesante in spalla la Cannavò. “Sono molto tranquilla”, ha dichiarato l’interprete nell’attesa di essere udita.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se dietro alle dichiarazioni rilasciate di recente dalla Cannavò, Morra e altre persone orbitanti attorno al mondo Ares ci sia un fondo di verità tale da far proseguire l’indagine sul suicidio di Losito per andare più a fondo sulla questione oppure no. Sempre il Corriere della Sera informa inoltre che il pm Villani, nei prossimi giorni, potrebbe convocare negli uffici giudiziari altri personaggi televisivi per avere un quadro più completo di quel che succedeva nell’agenzia Ares. Potrebbero essere ascoltati Barbara D’Urso, Gabriel Garko e il produttore Alberto Tarallo, informa la testata milanese.

Aresgate, le confessioni di Adua e Morra al Grande Fratello Vip 5

“Quello che abbiamo vissuto tutti è una cosa molto seria”, uno degli stralci delle conversazioni che Rosalinda ha sostenuto con Morra al GF Vip, in riferimento al cosiddetto Aresgate. E ancora: “Io ho paura, a lottare da sola non ce la faccio. Ho paura di non avere l’appoggio delle persone”. “Noi non avevamo libertà”, ha aggiunto. L’attore gli faceva eco, ma a differenza della collega, affermava di non avere paura: “Non ho nulla da temere. Dirò quello che voglio, cioè la verità”. Infine così chiosava: “L’ho detto che abbiamo vissuto in un ambiente orribile”.

Manuela Arcuri contro Morra e Rosalinda Cannavò: “Aresgate? Una follia”

Quando scoppiò il caso, Manuela Arcuri intervenne pubblicamente bollando le dichiarazioni di Morra e della Del Vesco come “follia”. “Mai sentito tante falsità come in questi giorni”, aggiungeva, sostenendo che i due attori, sia Massimiliano sia Rosalinda, non sapessero cosa fosse la “riconoscenza nella vita”.