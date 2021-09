Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi con il bouquet: il matrimonio è vicino

By

Una domenica da ricordare, quella del 5 settembre 2021, per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La coppia nata alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha partecipato al matrimonio di un’amica. Belli e affiatati, i Prelemi sono stati gli invitati più ammirati della cerimonia.

Per l’occasione l’ex Velino di Striscia la notizia ha indossato un elegante completo nei toni del beige, perfettamente intonato al vestito rosa cipria, interamente di pizzo, della fidanzata. Giulia Salemi ha abbinato sandali argento e raccolto i capelli in un morbido chignon.

Al termine della festa, come da tradizione, la sposa ha lanciato il bouquet. A prenderlo proprio Giulia Salemi, che ha ovviamente festeggiato questa “vittoria” su Instagram. L’influencer italo-persiana ha poi ripreso Pierpaolo Pretelli chiarendo che adesso non ci sono più scuse per fare il grande passo.

Una sfida che non sembra far paura al modello di Matera, che ha prontamente condiviso sul suo account social uno scatto con Giulia Salemi e il bouquet conquistato. Sembrano dunque più vicini che mai le nozze tra i due ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

I diretti interessati non hanno mai nascosto che la loro storia d’amore è solida e importante e che fanno progetti importanti. Tra questi appunto matrimonio ma pure dei figli. Pretelli sogna una famiglia numerosa dopo la nascita del piccolo Leonardo, avuto quattro anni fa dall’ex compagna Ariadna Romero.

Il bambino ha subito instaurato un buon feeling con Giulia Salemi. E quest’ultima ha fatto cambiare idea anche ai genitori e al fratello di Pierpaolo Pretelli, che ai tempi del Grande Fratello Vip hanno spudoratamente fatto il tifo per Elisabetta Gregoraci, che ha vissuto un flirt con il nuovo concorrente di Tale e Quale Show.

Insomma, questo matrimonio s’ha da fare…

I progetti lavorativi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Amore e carriera a gonfie vele per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La prima continua con il suo percorso da presentatrice: è stata riconfermata alla guida di Salotto Salemi su Mediaset Play. E sempre sul canale streaming dell’azienda di Cologno Monzese condurrà a partire da settembre GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi, sorella del più famoso Tommaso. Le due commenteranno la nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Pierpaolo Pretelli, invece, sbarca su Rai Uno: è stato scelto da Carlo Conti come concorrente di Tale e Quale Show. Una bella sfida per l’ex modello, che metterà in mostra le sue doti di cantante, ballerino e imitatore. Intanto il suo singolo L’estate più calda è stato tra i brani più ascoltati degli ultimi mesi.