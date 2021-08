Giulia Salemi e la sorella di Zorzi condurranno un programma insieme

Mentre impazza il toto-nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, il settimanale Chi ha sganciato nelle ultime ore una notizia bomba, cioè quella che Giulia Salemi e Gaia Zorzi saranno al timone dello spin-off del GFvip party, uno spin-off del programma.

Alfonso Signorini l’aveva puntata già durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, quando Gaia, con la tutta la freschezza e l’allegria dei suoi anni, entrava nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al fratello Tommaso Zorzi.

La Zorzi ha spaccato il video ed è arrivata dritta dritta ai telespettatori italiani. Una ragazza che alla bellezza accompagna anche una grande intelligenza e altrettanta cultura. Una mosca bianca nel panorama attuale che propone come modelli sempre più spesso donne belle, ma con scarsi contenuti.

Lei, in passato aveva dichiarato di non voler assolutamente far parte del mondo dello spettacolo, invece qualcosa in questi mesi è cambiato. Gaia ha quindi accettato un ruolo da commentatrice esterna, delle vicende che accadranno ai nuovi protagonisti all’interno della casa di Cinecittà.

Sempre al GFvip Party ci sarà una presenza super gradita, cioè quella dell’influencer ed ex gieffina (ha partecipato a due edizioni del reality) Giulia Salemi. Quest’ultima, regina dei social, ha dato prova di abilità nella conduzione con il suo format Salotto Salemi.

Ed è proprio in quest’ultimo programma che la compagna di Pierpaolo Pretelli ha avuto come ospite proprio Gaia Zorzi. Durante l’ospitata le due si sono chiarite circa alcune frecciatine velenose e bordate che erano state fatte, durante il Grande Fratello Vip.

Giulia sta vivendo un momento magico. La sua relazione con Pierpaolo Pretelli, nata proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia, sta procedendo a gonfie vele. I due hanno passato le vacanze insieme e sono davvero una coppia super affiatata.

Nonostante le malelingue del gossip che non scommettevano sulla loro relazione, convinti che una volta spenti il riflettori del reality, si sarebbe spenta anche la love story. Sono in tanti ora ad attendere Giulia e Gaia al lavoro in questa nuova avventura social.