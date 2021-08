Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi conquista anche nonno Rocco

Giulia Salemi e Pierapaolo Pretelli continuano ad infiammare il gossip di questa calda estate italiana. La loro love story si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi importanti tasselli, tra i tanti anche il recente incontro in famiglia con nonno Rocco.

In questi ultimi giorni la celebre coppia di ex gieffini è in vacanza a Maratea, città di origine dell’ex velino di Striscia la Notizia. Oltre ad aver incontrato la famiglia dell’ex di Ariadna Romeo, l’influencer ha fatto la conoscenza di un’altra persona molto importante per il suo compagno.

Proprio nonno Rocco aveva fatto a febbraio scorso una sorpresa al nipote durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. IN quell’occasione tra i due ci fu una videochiamata, durante la quale Rocco non ha mancato di attestare tutta la sua stima ed orgoglio per il suo nipotino.

Le parole di nonno Rocco riuscirono a far vibrare le corde dell’anima di Pier, ma anche di tutti i telespettatori italiani che insieme a lui in quel momento stavano guardando la scena. Considerato il grande amore che lega Pierpaolo alla sua ex coinquilina, la conoscenza di nonno Rocco era quasi un atto dovuto.

Insomma, a dispetto degli invidiosi e degli incerti (che non credevano nel sequel della storia tra i due una volta concluso il reality) l’amore tra Giulia e Pier va a gonfie vele. Nei giorni scorsi Pretelli durante un’intervista ha rivelato che a settembre nella coppia ci saranno dei cambiamenti.

A detta di Pretelli, Giulia diventerà più romana. L’ex di Ariadna Romeo è stato confermato nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Anche se Pier non si è sbilanciato troppo nel parlare di convivenza, in tanti ipotizzano che i due presto potranno vivere anche questa novità.

Giulia sembra infatti avere un ottimo rapporto sia con Leo, il figlio di Pierpaolo, che con la mamma del piccolo, Ariadna. Insieme a Pretelli, infatti, l’influencer è stata anche al compleanno del piccolo, avvenuto lo scorso mese. Occasione questa per mettere a tacere ancora una volta le malelingue del gossip, che riferivano di rapporti tesi tra l’ex di Pretelli e la Salemi.