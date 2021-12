Clizia e Paolo: il nome del bebè, come avverrà il parto e niente nozze

I due ex gieffini hanno raccontato come stanno vivendo la dolce attesa del loro primogenito, svelando alcuni curiosi dettagli

La coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è sbocciata durante la loro partecipazione al GF Vip 4 nel 2020. Da quel momento il figlio d’arte e la modella e influencer sono inseparabili e fanno sul serio. La Incorvaia è incinta di sette mesi del loro primogenito, che coronerà il loro amore. I due si sono raccontati ai microfoni del settimanale “Gente“ fornendo maggiori informazioni sulla loro quotidianità, sui loro piani per il futuro e sulla gravidanza in corso.

Clizia e Paolo hanno annunciato di stare per diventare genitori lo scorso agosto 2021 attraverso un’intervista a “Gente”. Allo stesso giornale la 41enne e il 30enne hanno deciso di aprirsi e di parlare del bellissimo momento che stanno vivendo. Ciavarro ha confessato di star provando “sensazioni indescrivibili” e di non vedere l’ora di diventare papà per la prima volta.

“La prima volta che ho sentito il battito mi sono commosso. Sto provando un mix di gioia, serenità, gratitudine. Vorrei bruciare le tappe perché è una vita che aspetto questo momento.”

Dal canto suo Clizia, già mamma della piccola Nina avuta dal cantante Francesco Sarcina, afferma di star affrontando gli ultimi mesi di gravidanza più serenamente rispetto ai primi, sentendosi in uno stato da lei definito di “beatitudine assoluta”. Clizia ha raccontato che, durante il primo trimestre, ancora prima di rendere pubblica la dolce attesa, si sentiva “molto debole”.

“Sono stata sempre a letto perché quando mi alzavo avvertivo nausea, giramenti di testa. Appena sono entrata nel quarto mese ho iniziato a migliorare fino a stare bene.”

La modella ha detto di sentirsi adesso più sensuale e sicura di sé che mai. Lei e Paolo non hanno ancora scelto il nome del bimbo che ha in grembo, un maschietto. A dire il vero i due hanno spiegato di avere ristretto il campo su tre nomi in particolare: “Gabriele”, nome preferito di Ciavarro, “Leonardo” e “Lorenzo”. Un altro papabile nome a cui avevano pensato è “Andrea”, scartato in quanto è il nome del fratello del gieffino. Ancora non è stata presa una decisione e molto probabilmente, ha detto Clizia, ciò non avverrà fino alla nascita.

“Lo guarderemo in faccia e sceglieremo il nome che più gli si addice”.

Il bambino dovrebbe arrivare a febbraio, mese molto importante per la coppia. A febbraio 2020 i due si sono messi insieme e a febbraio 2021 hanno iniziato a convivere. “Come se si chiudesse un cerchio e se ne aprisse uno ancora più grande”, ha detto la 41enne a proposito. Quest’ultima ha rivelato di voler partorire naturalmente così come avvenuto quando ha dato alla luce Nina, la sua primogenita, che oggi ha 6 anni. Ancora non si sa se Paolo assisterà al parto. Ecco cosa ha detto il 30enne a riguardo:

“Mi piacerebbe molto, ne stiamo parlando. Clizia non ha ancora deciso se mi vorrà o meno. È un momento molto intimo per una donna, preferisco sia lei a scegliere.”

I due sembrano essere ancora più legati di prima da quando sono in dolce attesa. Clizia non ha fatto altro che lodare Paolo per le sue premure, il quale ha addirittura smesso di mangiare i cibi che la sua compagna non può assaggiare per farle compagnia. Il figlio d’arte ha spiegato di aver accompagnato la fidanzata ad ogni visita medica e scherzando ha detto: “È come se la stessi vivendo io in prima persona questa gravidanza.”

In quanto ai chili presi in questi mesi Clizia ha confessato di non essersi pesata e di non avere intenzione di farlo.

“Non voglio farmi condizionare dalla bilancia. Voglio soddisfare a pieno questo senso di beatitudine, non la mia vanità. Con Nina avevo preso 10 chili, ero stata attenta, e dopo un paio di settimane dal parto riuscivo ad allacciare la taglia 40. Sono esile di costituzione ma non mi spaventa vedere il corpo che cambia.”

Infine i due hanno spiegato che per ora la loro priorità è la nascita del loro primo figlio e che non ci sono nozze in vista, almeno per il momento.

“Certo, prima o poi accadrà, magari sarà a sorpresa, chissà.”

Ciò che li attende una volta diventati genitori, come da loro rivelato, è molto probabilmente uno speciale TV sulla loro storia d’amore che potrebbe andare in onda già nel 2022. “Ma è presto per parlarne”, ha detto Clizia.