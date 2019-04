Zayn Malik e Gigi Hadid: ritorno di fiamma? Cosa bolle in pentola

Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme? Tutto ciò che sappiamo

L’ex One Direction Zayn Malik e la top model Gigi Hadid si sono riavvicinati? Sul magazine Vanity Fair si ipotizza un loro ritorno di fiamma. Mentre, il cantante si sta preparando a partecipare alla colonna sonora del live action della Disney “Aladdin“, si vocifera un riavvicinamento sospetto con la ex fidanzata, Gigi. La coppia era molto amata dal pubblico e dai suoi fan e la notizia della loro rottura aveva sorpreso molti. Erano monto innamorati e sembravano estremamente felici insieme, ma cosa è successo? Sembrerebbe essere Zayn ad essere ancora fortemente legato alla ex. Lo scorso marzo apparse su Twitter un messaggio che non lasciava alcun dubbio: il 26 enne aveva scritto “Ti amo” alla ex che però non rispose. Siccome, Malik è sempre stato molto geloso della sua vita privata e sentimentale, molti fan che lo conoscono bene hanno anche pensato che la loro separazione non fosse mai avvenuta. Ma cosa c’è davvero dietro il loro rapporto? Si sono lasciati davvero oppure no?

Zayn e Gigi: la loro rottura

Dopo non esser apparsi insieme sui social per diverso tempo, uscì la notizia ufficiale (almeno sembra, ndr.) della rottura tra Zayn e Gigi. A riportare lo scoop E!News. Niente conferme dai diretti interessati. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato che i due giovani “hanno passando del tempo lontani dallo scorso novembre“. Inoltre, la fonte in questione sembra essere certa del fatto che sia finita tra il cantante ex One Direction e la bellissima modella: “Pensano sia la cosa migliore per loro adesso. […] Sono molto focalizzati sulle loro carriere, Zayn in studio e nella promozione del disco, mentre Gigi sta pensando a sé stessa“, avevano rivelato lo scorso gennaio.

Zayn Malik: è finita con gli One Direction. La diatriba con Louis Tomlinson

La fine degli One Direction lasciò stupito tutto il mondo. I cantanti della band poteva piacere oppure no, ma in pochissimo tempo e in un età davvero giovane hanno raggiunto un grandissimo successo, che a molti poteva ricordare quello delle Spice Girls negli anni 2000. Ora però gli ex membri sono ai ferri corti. O meglio, le tensioni tra Zayn e l’ex collega Louis Tomlinson sono aumentate. In particolare, quest’ultimo non avrebbe preso bene il comportamento di Malik che, tempo fa, non prese parte al tributo di sua madre. Ricordiamo infatti che il giovave Louis ha perso qualche mese fa la mamma e solo poche settimane fa la sorella, Felicité, che è stata trovata senza vita nella sua casa di Londra.