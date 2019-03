Spice Girls, bomba di Mel B: “Io e Geri Halliwell siamo andate a letto”

Spice Girls, Mel B sgancia la bomba: “Io e Geri Halliwell siamo andate a letto”. La rivelazione a poche settimane dalla reunion della band. Dall’Inghilterra: marito di Geri sconvolto

Le Spice Girls sono pronte a tornare ad esibirsi insieme… Forse. La reunion del gruppo cult degli anni ’90 è imminente (tra due mesi parte il tour. Non ci sarà Victoria Adams), ma le rivelazioni choc di Mel B pare che abbiano fatto schizzare la tensione alle stelle nel gruppo. Particolarmente arrabbiata sarebbe Geri Halliwell dopo che Melania Brown ha confessato al talk show britannico Piers Morgan’s Life Stories di aver avuto un rapporto di letto con lei ai tempi in cui riscossero il successo globale. Lo choc in studio è stato palpabile. “Siamo state migliori amiche. Poi è successo che siamo andate a letto – ha dichiarato Mel B -. Geri mi odierà per questo perché è così perfettina ed elegante ora nella sua bella casa di campagna con il suo ricco maritino, ma è un dato di fatto”.

“È successo una volta, ci abbiamo semplicemente riso su e questo è tutto”, ha concluso Melania. Il pubblico in studio è rimasto a bocca aperta e ammutolito. Il conduttore Morgan, invece, fiutata la ‘preda mediatica’, ha incalzato, alla ricerca di ulteriori dettagli. Alla fine c’è stata un’altra confessione: gli episodi bollenti sarebbero stati due. “Questa è una bomba. La bomba delle Spice Girls. Non l’hai mai ammesso prima? La gente sarà affascinata!”, ha detto Morgan. “Lei mi ucciderà e così suo marito. Spero che Geri non lo neghi, perché è stata solo una cosa divertente“, ha poi concluso Mel B. Tra gli astanti, in trasmissione, c’era anche un’altra componente della band, Melanie Chisholm, nota come Mel C. “Lo sento adesso per la prima volta”, il suo commento.

Rumors dall’Inghilterra: Mel B avrebbe chiamato Geri Halliwell per scusarsi e per calmare il marito

E Geri Halliwell? Come ha preso la notizia? Secondo i rumors inglesi, per niente bene. Pare che suo marito Christian Horner, team manager della Red Bull Racing, sia rimasto piuttosto sconvolto. Per questo ci sarebbe stata una chiamata riparatrice di Mel B a Geri con tanto di scuse per quanto dichiarato. E ora? Che succede con il tour che doveva consacrare la reunion delle Spice Girls?