Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati, è ufficiale: nuovi dettagli sulla rottura

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati: confermati i sospetti dei fan

Pare sia ormai ufficiale, Zayn Malik e Gigi Hadid si sono davvero lasciati. Già da qualche giorno i fan sospettavano che tra i due fosse finita o ci fosse comunque aria di crisi, perché mancavano foto e video postati su Instagram. Era un’abitudine per i due mostrarsi insieme felici e contenti, per questo appena è venuto a mancare questo particolare i fan si sono subito allarmati. L’ultimo post su Instagram, sul profilo della modella, in cui c’è una foto di Gigi e Zayn insieme risale al 22 ottobre scorso. I diretti interessati finora non hanno proferito parola, sono in silenzio e sembra non abbiano intenzione di dare news sulla loro relazione, almeno per ora. Ma ci ha pensato qualcun altro per loro!

È finita tra Zayn Malik e Gigi Hadid, di nuovo: i dettagli sulla rottura

Dopo giorni di rumor e sospetti, a confermare che Zayn e Gigi si sono lasciati è stato E! News. Raggiunta una fonte vicina alla coppia, anzi ormai ex coppia, il sito è riuscito a scoprire che i due giovani “stanno passando del tempo lontani dallo scorso novembre”. Magari sarebbe meglio dire “starebbero passando”, perché fin quando non ci sarà una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati è sempre meglio utilizzare il condizionale. Tuttavia, la fonte del sito in questione sembra essere certa del fatto che sia finita tra il cantante ex One Direction e la bellissima modella: “Pensano sia la cosa migliore per loro adesso. […] Sono molto focalizzati sulle loro carriere, Zayn in studio e nella promozione del disco, mentre Gigi sta pensando a sé stessa”.

Zayn Malik e Gigi Hadid non stanno più insieme

Quindi Zayn Malik e Gigi Hadid non stanno più insieme? Così pare da ciò che è emerso in queste ultime ore. Non sarebbe comunque la prima volta che si lasciano, la coppia infatti è stata investita da una crisi già a marzo scorso. Lui era ancora molto innamorato e non lo nascondeva, evidentemente lo era anche lei visto che di lì a poco era tornato il sereno. Gigi e Zayn riusciranno a superare anche questa crisi oppure stavolta la rottura sarà definitiva?