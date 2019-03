Louis Tomlinson sconvolto dopo la morte della sorella: parla un amico

Louis Tomlinson annulla i suoi impegni lavorativi dopo la morte della sorella: l’ultimo gesto del cantante

Un grave lutto ha colpito Louis Tomlinson in questi giorni. Il cantante degli One Direction, mercoledì scorso, ha dovuto dire addio alla sorella Félicité, trovata morta nella sua casa a Londra a seguito di un improvviso arresto cardiaco. Questa tragedia ha decisamente turbato l’artista che, come ha riportato il Mirror stamattina, ha deciso di annullare i suoi prossimi impegni lavorativi e di stoppare la promozione del suo ultimo singolo, per elaborare in privato il proprio dolore. Louis Tomlinson ha infatti cancellato la sua esibizione al Comic Relief, evento di beneficenza a cui avrebbe dovuto partecipare stasera come ospite d’onore.

Louis Tomlinson a pezzi dopo la morte della sorella Félicité, il racconto di un amico del cantante: “È sconvolto”

Una fonte rimasta anonima ha raccontato al Mirror di un Louis Tomlinson “sconvolto” dopo questa ennesima tragedia. Il cantante stava ancora cercando di superare la morte della madre, deceduta nel dicembre 2016 perché malata di leucemia. La perdita di Félicité, dunque, è stato un altro duro colpo per lui. “Ha annullato il tour promozionale, inclusa la sua esibizione su Comic Relief per questa grande tragedia. Louis dopo la scomparsa della madre è diventato il capo famiglia, c’è sempre per i suoi fratelli e tutti vogliono esserci per lui”, ha dichiarato al The Sun un amico del cantante.

Louis Tomlinson, il cantante dei One Direction scrive una canzone per la madre morta: la band si riunisce per ricordarla ma Zayn Malik non si presenta

Al Comic Relief Louis Tomlinson avrebbe dovuto cantare Two Of Us, un brano scritto dal cantante in ricordo della madre morta. La canzone è stata presentata da Louis sul palco di X Factor di recente e, per l’occasione, tutti i membri degli One Direction si sono riuniti per stargli vicino e prendere parte a questo tributo. Tutti tranne Zayn Malik che, come dichiarato da Louis Tomlinson in una recente intervista (per approfondire clicca qui), ha deluso molto il resto del gruppo.