One Direction news: Louis Tomlinson e Zayn Malik sempre più ai ferri corti

Louis Tomlinson e Zayn Malik sempre più ai ferri corti, parla l’ex membro dei One Direction: “I rapporti non miglioreranno mai”

L’ex membro dei One Direction Louis Tomlinson, ospite al podcast Interview di Dan Wootton, qualche giorno fa è tornato a parlare di quelli che sono gli attuali rapporti con Zayn Malik (anche lui cantante della band). Louis, durante il suo intervento, ha ammesso di essere rimasto molto deluso dall’atteggiamento di Zayn nei suoi confronti. Quest’ultimo, al contrario degli altri ex componenti del gruppo, non ha preso parte al tributo di Louis Tomlinson alla madre, Johannah Deakin morta nel 2016. Zayn, pur essendo stato invitato a cantare con gli One Direction al completo la canzone scritta da Louis per Johannah, non si è presentato a X Factor. La cosa ha infastidito molto Tomlinson, tanto a spingerlo a dichiarare che, per questo motivo, i rapporti con Zayn “Non miglioreranno mai”.

Louis Tomlinson deluso da Zayn Malik: “Mi ha davvero infastidito”

Louis Tomlinson a Dan Wootton ha raccontato: “Mi sono sentito un paio di volte con Zayn dopo che ho perso mia madre. Tutti i ragazzi erano d’accordo a esibirsi insieme di nuovo e lui non si è presentato, questo mi ha davvero infastidito. Tutti gli altri si sono presentati, avere accanto Harry, Niall e Liam mi ha fatto venire la pelle d’oca. Era quello che mi serviva quella notte, quel sostegno”. La canzone che Louis Tomlinson ha cantato a X Factor insieme agli altri membri dei One Direction è stata scritta in ricordo della madre, per questo quel momento insieme ai ragazzi voleva dire molto per lui. La madre di Louis, Johannah, è morta dopo una battaglia contro la leucemia all’età di soli 43 anni.

Louis Tomlinson parla del ritorno dei One Direcion: insieme ma senza Zayn Malik

A Louis Tomlinson è stato chiesto anche di dire la sua in merito ad un possibile ritorno dei One Direction. “È una domanda difficile” ha rivelato il cantante “Un giorno torneremo insieme, ma la domanda difficile è se saremo di nuovo in cinque”. Secondo Louis, dunque, una reunion è possibile e, addirittura, quasi certa. Gli One Direction torneranno insieme ma, come è facile intuire dalle sue parole, probabilmente lo faranno senza Zayn.