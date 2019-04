X Factor giudici: Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, trattative per Emma

X Factor rivelati i nomi dei giudici? Tutti gli ultimi rumors

Il settimanale Chi continua a sfornare nomi sui probabili giudici della prossima edizione di X Factor. Se Alessandro Cattelan continuerà imperterrito a condurre lo show, il tavolo dei giudici, dopo gli addii pesanti di Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, sta per essere rivoluzionato. Se nello scorso numero, il settimanale diretto da Alfonso Signorini faceva i nomi di Joe Bastianich e Achille Lauro, ora si parla di altri nomi importanti nel mondo della musica nostrana: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e il frontman de Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, che sta diventando un vero idolo per tutti i giovani. Dopo l’arrivo di Lodo Guenzi nella scorsa edizione, che ha sostituito Asia Argento, sembra che il nome di Paradiso possa essere preso come buono. Ovviamente non abbiamo ancora conferme da Sky ma le probabilità di vedere seduti i due cantanti nelle sedie del programma sono davvero alte, o almeno è quello che rivela Chi.

X Factor: trattative anche per Emma Marrone

La prossima edizione di X Factor sarà senza donne sedute tra i giudici? Nonostante fino ad ora siano stati fatti solo nomi di uomini, il settimanale Chi ci mette in allerta su un altro nome che farà drizzare le orecchie ai migliaia di fan che la seguono da sempre: parliamo di Emma Marrone. La ex Amici ne ha fatta di strada dopo la vittoria nel talent show di Maria De Filippi, ora riempie gli stadi con i suoi tour e sforna hit dopo hit. Anche il suo nome figura tra quelli in trattativa con Sky: “Emma è stata l’unica donna contatta, e si sta prendendo una pausa di riflessione per decidere“, recita il settimanale. Un vero colpaccio sarebbe per lo show e Sky che potrebbe annoverare tra le sue file il fior fiore della musica italiana.

X Factor: tutti i nomi che sono stati fatti

Si rincorrono ormai da settimane rumors e indiscrezioni sulla prossima edizione di X Factor. Della “vecchia” e storica giuria non ne è rimasto niente dopo gli annunci di Fedez e Manuel Agnelli. Anche Mara Maionchi sarebbe intenzionata a non tornare. Per questo Sky è al lavoro per ricostruire la squadra. Sempre Chi aveva fatto due nomi nello scorso numero: Joe Bastianich per il suo amore incondizionato per la musica, anche se il volto di Masterchef non faccia né il cantante né il produttore come ad esempio Achille Lauro. Tempo fa si parlava anche di Salmo, sulla base di un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.