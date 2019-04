Alessandro Cattelan stanco di X Factor? Il conduttore frena, nuovi progetti

Alessandro Cattelan è stanco di X Factor? Il conduttore svela tutti i dettagli sulla nuova edizione del talent

Alessandro Cattelan ha fatto tanta strada da quando conduceva i programmi di MTV, RTL in testa. Ora è arrivato su Sky, alla conduzione di due show importanti, X Factor in testa e continua la sua vita radiofonica su Radio Deejay. Cattelan, che inaugurerà la nuova stagione del suo talk EPCC (E poi c’è Cattelan) si racconta a Vanity Fair svelando i nuovi progetti e maggiori dettagli sulla prossima edizione del talent già molto chiacchierato. Sono ben 9 anni che Cattelan è al timone di X Factor, è stanco? Sembra proprio di no, anzi al giornale rivela: “X Factor è un programma in cui ormai sto comodo, dico spesso che lo faccio in ciabatte. Per questo, nella prossima edizione, sarò anche autore e produttore“, ha affermato, “Ruoli che mi sono guadagnato nel tempo“. Poi chiude con una “promessa“: “Mi concentrerò soprattutto nell’anticipare i desideri del pubblico: facendolo tutti i giorni, è più facile accorgersi di cosa funziona e che cosa no“.

Cattelan a Sanremo? Il conduttore risponde

Già subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2019, è iniziato il toto nomi per il prossimo anno. Se Amadeus è in prima fila, anche Alessandro Cattelan dice la sua circa una probabile e futura esperienza all’Ariston. “Tutti vogliono che io dica: voglio fare Sanremo. Qualche giorno fa anche Jimmy Fellon (conduttore statunitense, che Cattelan ha intervistato per la primissima puntata di EPCC, ndr.) mi ha chiesto: Alessandro quando presenterai Sanremo?“, ha spiegato il conduttore per poi specificare: “Lo farei per mia nonna, che sapere orgogliosa di me, ma sono consapevole che potrebbe anche essere un’arma a doppio taglio, tutto dipende da come gestisci la situazione […] Il rischio è quello di fare le cose che non piacciono a tutti, e Sanremo, invece è di tutti!“. Per ora Cattelan è felice di suoi programmi, secondo lui EPCC è la “cosa più bella che c’è in televisione“.

X Factor: i primi nomi sui nuovi giudici

X Factor iniziano già i primi rumors sui nuovi giudici della prossima edizione. Dopo gli addii di Manuel Agnelli e Fedez, potrebbero approdare Achille Lauro e Salmo? Questi sono i nomi più quotati. Achille Lauro potrebbe infatti aver fatto slittare il nuovo tour proprio per diventare giudice del talent. E Salmo? Così aveva dichiarato in un’intervista qualche tempo fa. Il settimanale Chi ha anche fatto un altro nome, quello di Joe Bastianich. Il volto e giudice di Mastechef, potrebbe approdare nello show per via dell’amore per la musica. Per ora, ovviamente, non abbiamo conferme, solo ed esclusivamente ipotesi.