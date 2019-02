Salmo nuovo giudice di X Factor? “Potrei farlo, ma…”

Salmo a X Factor? Il rapper risponde

Salmo sta conquistando le classifiche italiane. Sarebbe lui il rapper che sta scalando le classifiche con le ultime hit e potrebbe partecipare alla prossima edizione di X Factor. Dopo le uscite di scena di Fedez e Manuel Agnelli, sarà proprio lui a sostituirli? A rispondere alle domande sempre più insistenti sulla questione è stato lo stesso rapper in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. “ Mi stanno chiedendo di andare. Ancora non ho deciso. P otrei farlo ma solo per divertirmi non per diventare famoso ”. E poi ha precisato: “ Questo non cambia il mio pensiero sui talent: ci sono anche altre strade, forse meno facili ma più funzionali ”. Eh sì, perché nel 2017 lo stesso Salmo non parlò bene dei talent. A Vanity Fair infatti disse che programmi di questo tipo sono funzionali per i giudici e non per i ragazzi e i talenti che concorrono. Sebbene non abbia cambiato idea sul tipo di format e quello che ne segue, Salmo sarebbe intenzionato ad accettare la proposta della produzione, dopo ben tre anni di rifiuti. O almeno ci sta pensando!

Salmo e Fedez: le parole dell’ex giudice di X Factor che fecero pensare

Ad ipotizzare l’arrivo di Salmo nella giuria di X Factor fu, in primis, Fedez. Tra i due non scorre di certo buon sangue anzi, volarono dei veri e insulti. Andiamo però per ordine. Il rapper ha commentato così il suo addio definito al talent su Instagram: “5 anni consecutivi sono tanti (c’è chi dice troppi). Sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia“. E poi ha voluto precisare: “Faccio una previsione: Sicuramente ci sarà un artista che ha sempre criticato i talent, me e gli altri giudici in diverse occasioni“. Proprio da lì partì il gossip e le conseguenti voci circa l’arrivo ad X Factor proprio di Salmo.

Fedez vs Salmo: la bufera per Paranoia Airlines

L’accusa centrale della diatriba social è stata la nuova capsule di Paranoia Airlines, titolo dell’ultimo album di Fedez. In particolare, il marito di Chiara Ferragni ha voluto accompagnare l’uscita del nuovo disco con felpe e magliette con il logo “Paranoia Airlines“. Salmo però ha subito gridato alla copia. Secondo lui infatti Fedez avrebbe così copiato alcune sue stampe.