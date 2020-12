X Factor, Emma pronta al bis come giudice: “Non escludo il ritorno, però…”

Emma Marrone giudice nella prossima edizione di X Factor? La cantante ha parlato oggi durante la conferenza stampa in vista della finale e ha risposto a questa domanda. Domani sera andrà in onda l’ultima grande serata dei Live di X Factor e non mancherà lo spettacolo a cui il pubblico è abituato. Emma ha un concorrente in finale: è Blind, l’unico Under Uomini che ha resistito e non ha mai conosciuto il ballottaggio fino alla semifinale. E non solo, perché è anche tra i favori alla vittoria, anche se quest’anno è una corsa a quattro del tutto imprevedibile.

Nella finale ci sarà anche un duetto tra Emma e Blind, di cui lei è molto felice. Pare chiaro che Emma si sia divertita a X Factor, pure se ha passato qualche puntata con i nervi tesi, e per questo non direbbe di no a priori a un eventuale ritorno. Quando le è stato chiesto se tornerà, come si legge su Leggo, lei ha risposto così: “Per quanto riguarda il ritorno, come diceva Califano non lo escludo. Ora però mi voglio concentrare sulla finale”. Emma è super entusiasta di questa esperienza, ha detto di essersi messa in gioco tanto e si è mostrata con pregi e difetti.

Le è piaciuto molto lavorare a contatto con i ragazzi, mettendosi a loro totale disposizione. Su questo nessuno ha mai avuto dubbi. Anche perché Emma ha seguito attentamente anche i concorrenti di Amici di Maria De Filippi quando era coach al Serale. Insomma, è chiaro che si trovi molto a suo agio, che si diverta e che le piaccia lavorare con i giovani talenti. Inoltre in questo lavoro riesce non solo a trasmettere ai più giovani, ma anche a imparare da loro. Ha spiegato infatti che collaborare con i suoi concorrenti a X Factor ha fatto sì che nella sua testa si inserissero tanti semini di nuovi linguaggi che poi coltiverà.

Proprio per questo forse non direbbe di no per il prossimo anno: Emma giudice a X Factor 2021 è un’ipotesi più che plausibile, ora come ora. Ci penserà da venerdì in poi, però. Adesso ha voglia di concentrarsi solo sulla finale. Inoltre ha ribadito di essere a totale disposizione dei concorrenti anche al di fuori del talent show: “I miei cantanti mi troveranno sempre”, ha spiegato.