X Factor 2020 finale assegnazioni e brani: arrivano i duetti con i giudici

Tre manche per conoscere il vintore della 14esima edizione: un duetto, il classico Best Of e infine l’esibizione con l’inedito nella finalissima a due

Sono stati resi noti i brani della finale di X Factor 2020. Ma prima di scoprire le assegnazioni, nel daily di oggi i quattro finalisti hanno scoperto che vivranno l’ultima settimana nel Loft tutti insieme. In questa edizione infatti il Loft è stato usato solo per le registrazioni del daily. I concorrenti hanno vissuto in camere diverse perché pare fossero un numero troppo elevato di persone. Arrivati nel Loft, i concorrenti hanno trovato una lettera per loro che li metteva al corrente della novità: adesso che sono solo in quattro potranno godersi l’ultima settimana a X Factor vivendo anche il Loft.

I quattro finalisti di X Factor 2020 duetteranno con i rispettivi giudici. Di solito ci sono dei grandi nomi come ospiti nell’appuntamento finale del talent show, ma quest’anno hanno deciso di far salire sul palco Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. Poi ci sarà come sempre l’esibizione con tre brani che rappresentano il percorso ai Live. E non mancherà ovviamente l’inedito. Inutile dire che al termine di ogni manche ci sarà un’eliminazione.

Blind degli Under Uomini si esibirà insieme a Emma con il brano La fine di Tiziano Ferro e Nesli. Nella manche con i Best of invece canterà Bambino/Per me è importante dei Tiromancino, poi due suoi inediti Cicatrici e Affari tuoi. Il suo inedito è Cuore nero. Casadilego e Hell Raton invece duetteranno sulle note di Stan, canzone di Eminem e Dido. Nella seconda manche l’Under Donna si esibirà con Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A Case of You di Joni Mitchell. L’inedito di Casadilego è Vittoria.

I Little Pieces of Marmelade saliranno sul palco accompagnati da Manuel Agnelli. Si esibiranno con un brano degli Afterhours, ovvero Veleno. Nel caso in cui superassero la prima manche allora si esibiranno con il loro Best Of: I Am the Walrus dei Beatles, Bullet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes. Il loro inedito è One Cup of Happiness.

Infine l’Over in finale NAIP canterà Lollipop insieme al suo giudice Mika. Nella manche che riassume il suo percorso invece porterà sul palco il suo inedito Attenti al loop, Amandoti dei CCCP e un altro suo inedito Partecipo. L’inedito che invece presenterà in caso di finalissima è Oh Oh Oh.