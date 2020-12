Chi sono i finalisti di X Factor 2020: i nomi e il possibile vincitore

Quattro concorrenti, uno per ogni categoria: tutti i giudici avranno un cantante nella serata finale della 14esima edizione che andrà in scena giovedì 10 dicembre 2020

Chi sono i finalisti di X Factor 2020? I quattro nomi dei fortunati concorrenti che sono arrivati alla fine del percorso sono saltati fuori al termine del sesto Live. Quest’anno la finale si svolgerà infatti nel settimo Live, visto che ci sarà una puntata in meno. Sarà una finale decisamente diversa rispetto agli altri anni. Nelle edizioni precedenti infatti i finalisti di X Factor hanno avuto la fortuna di esibirsi davanti a un pubblico enorme che riempiva il Mediolanum di Milano. Per ovvie ragioni quest’anno non sarà così, ma non mancherà la magia della finale. I quattro concorrenti saranno di sicuro contenti ugualmente di essere giunti fino all’ultima tappa di questo viaggio.

I finalisti di X Factor 2020 sono Casadilego, Little Pieces of Marmelade, NAIP e Blind. Casadilego non è una sorpresa in questa finale. La cantante di Hell Raton è riuscita a mettere d’accordo tutti, giudici e pubblico, sin dal primo Live. Anzi, sin dalle Audizioni. La sua voce è entrata nel cuore di tutti e ha cullato il pubblico in tutte le puntate. Si è messa in gioco nel suo percorso, ma senza perdere di vista chi è davvero Casadilego. Hell Raton non può che essere orgoglioso della sua Under Donna, uno dei veri talenti di questa 14esima edizione.

I Little Pieces of Marmelade sono invece la sorpresa di questa edizione. Non per il talento, ma per la risposta del pubblico che è stata più che positiva. Il Gruppo di Manuel Agnelli ha ricevuto sempre dei grandissimi complimenti: tutti hanno riconosciuto in loro una band fatta e finita. Le esibizioni hanno sempre messo d’accordo il tavolo e il pubblico, ma soprattutto hanno reso orgoglioso Manuel. Forse è grazie alle performance dei Little Pieces of Marmelade se Agnelli è riuscito a superare la perdita dei Melancholia, grandi esclusi di questa edizione.

NAIP è in finale di X Factor 2020 e forse non tutti ci avrebbero creduto all’inizio. Al contrario Mika ha creduto fortemente nel suo Over ed è riuscito a tirare fuori ogni lato del suo talento. I giudici sono rimasti colpiti dalle esibizioni di NAIP, riconoscendo in lui a volte anche uno show man. Quando si è presentato alle Audizioni con Attenti al loop in pochi forse hanno pensato che avrebbe superato il turno, invece è arrivato dritto in finale. Insomma, c’è stato chi lo ha preso un po’ poco sul serio e invece NAIP ha dimostrato di essere un artista a tutto tondo.

Blind è l’unico Under Uomini che Emma è riuscita a portare avanti in tutte le puntate senza grandi preoccupazioni. Il giovane è stato sin da subito molto apprezzato dal pubblico: il suo inedito è stato il più ascoltato di tutti. Nel corso delle puntate inoltre i giudici delle altre categorie si sono quasi sempre complimentati con lui e hanno parlato di un percorso in crescita. Qualche piccola lacuna ancora da colmare, ma hanno sempre riconosciuto in lui un potenziale e una giusta dose di talento.

E proprio Blind potrebbe essere il vincitore di X Factor 2020. Nonostante il ballottaggio in semifinale, il suo inedito è tra i più ascoltati e ha raggiunto numeri pazzeschi. Ma mai come quest’anno è difficile fare pronostici sul vincitore: la classifica degli inediti porta a pensare a Blind, ma anche la band di Agnelli ha raggiunto risultati inaspettati. E che dire di Casadilego? La sua voce incantevole ha stregato tutti. Fino alla follia di NAIP, che è anche andato in finale senza passare dal ballottaggio. La settimana scorsa è finito a rischio eliminazione, ma è riuscito a battere i Melancholia per cui è fuori discussione che al pubblico piaccia. E non poco.