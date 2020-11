X Factor 2020 quinto Live, altri due eliminati: chi è uscito, cosa è successo

Due eliminati nel quinto Live di X Factor 2020: chi è uscito? I nomi dei due concorrenti che hanno dovuto abbandonare la gara sono presenti in questo riassunto della puntata. Ci sono state ovviamente due manche e al termine di ognuna c’è stata un’eliminazione, come è successo la settimana scorsa. Nella prima manche i concorrenti si sono esibiti con una orchestra tutta al femminile: un modo per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne e per sostenere il ruolo della donna nella società.

La voce di Emma Marrone ha accompagnato una serie di immagini di volti di donne che lavorano a X Factor e c’erano anche i volti delle cantanti ancora in gara. Nelle due manche i concorrenti hanno cantato sia cover sia inediti. I Little Pieces of Marmelade hanno aperto la prima manche e anche stasera non hanno convinto del tutto Mika. L’esibizione di Cmqmartina ha lasciato delle perplessità in Manuel Agnelli: “Non capisco bene cosa sei”, le ha detto. Solo complimenti per Blind. NAIP ha ricevuto una critica da parte di Agnelli, ma Mika ha difeso a spada tratta il suo cantante.

Manuel ne ha avute anche per Mydrama stasera e ha criticato il suo autotune, ma la cantante ha svelato che non c’era autotune nell’esibizione: era la sua voce. Stasera Mika ha trovato qualche imprecisione tecnica nell’esibizione dei Melancholia, ma anche sulla performance della cantante Benedetta. I giudici si sono trovati d’accordo su Casadilego: promossa a pieni voti anche nel quinto Live di X Factor 2020! I meno votati dal pubblico sono stati i Melancholia, mentre il meno ascoltato sulle piattaforme è stato NAIP. Ballottaggio tra loro due quindi. C’è stato il tilt e i Melancholia sono stati eliminati.

Cmqmartina ha aperto la seconda manche, ma il remix del suo inedito non ha convinto Mika e Emma. Mydrama ha ricevuto delle critiche da Mika, che poi non ha gradito in tutto e per tutto l’inedito di Blind. Ma il giudice degli Over non ha ricevuto le sempre ricercate emozioni neanche in Casadilego. Little Pieces of Marmelade non sono piaciuti a Hell Raton e ne è nato uno scontro con Manuel Agnelli. NAIP ha convinto il tavolo.

Il secondo ballottaggio del quinto Live di X Factor 2020 di giovedì 26 novembre ha visto protagonisti Cmqmartina e Mydrama. Scontro tra Under Donna, l’unica categoria arrivata intatta fino a stasera. Dopo i Melancholia, il secondo concorrente eliminato è stata Cmqmartina.