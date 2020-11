X Factor 2020 assegnazioni quinto Live e anticipazioni: tutti i brani

Nuove assegnazioni a X Factor 2020: i brani del quinto Live saranno due per ogni concorrente ancora in gara. Ci sarà infatti una doppia manche: la prima con delle cover e con la presenza di un’orchestra tutta al femminile, la seconda è a scelta libera. Quindi ci saranno cantanti che canteranno un’altra cover e altri che si esibiranno con degli inediti. Ma torneranno in ballo gli inediti che sono i cavalli di battaglia dei concorrenti: gli ascolti sulle piattaforme influiranno sulla possibilità di andare al ballottaggio dopo la prima manche.

Ci saranno quindi di nuovo due eliminazioni, al termine di ogni manche. Nel daily di oggi il primo a fare le assegnazioni del quinto Live è stato Manuel Agnelli. Ci sono due Gruppi in gara. I Melancholia si esibiranno con Hunter di Bjork nella prima manche, mentre nella seconda canteranno un inedito, Alone. I Little Pieces of Marmelade invece canteranno I am the Walrus dei Beatles nella manche con l’orchestra, poi anche per loro un altro inedito, ovvero Digital cramps.

Al quinto Live Mika avrà un solo concorrente, dopo l’eliminazione di Vergo. L’unico Over ancora in gara è NAIP: cosa canterà? A lui il giudice ha assegnato Una storia d’amore di Adriano Celentano per la prima manche. Nella seconda invece NAIP canterà un suo inedito, dal titolo Partecipo. Le assegnazioni proseguiranno nel prossimo daily, ma ci sono già delle anticipazioni sulle due squadre Under. Anche Emma ha un solo concorrente dei suoi Under Uomini: Blind. Il giovane si esibirà con Tremo sulla base di In the end dei Linkin Park, poi anche lui con un inedito, Affari tuoi.

Le assegnazioni sul quinto Live di X Factor 2020 terminano con le Under Donna, l’unica squadra al completo. Hell Raton ha ancora tre concorrenti, cosa canteranno? Mydrama salirà sul palco prima con Piccola anima di Elisa e Ermal Meta, poi con un brano di Marracash. Casadilego invece inizierà la sua gara con Dance monkey di Tones and I. Infine, i brani di Cmqmartina: con l’orchestra canterà La prima cosa bella di Nicola Di Bari, nella seconda manche invece si esibirà con la sua Lasciami andare, in una nuova versione.