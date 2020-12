X Factor 2020 eliminato sesto Live, chi è uscito in semifinale: il riassunto

La semifinale di X Factor 2020 è andata in onda giovedì 3 dicembre e non è altro che il sesto Live. Questa edizione si concluderà infatti al settimo Live, ci sarà una puntata in meno. La voce è circolata già a inizio gara, ma giovedì scorso Alessandro Cattelan lo ha confermato parlando al pubblico a casa. Il pubblico e i giudici hanno quindi scelto i quattro finalisti di questa edizione. Tre di loro sono arrivati dritti in finale senza passare dal ballottaggio, mentre il quarto ha dovuto affrontare un ostacolo in più. Ma Cattelan ha subito dato il via alle danze aprendo la prima manche, quella in cui i concorrenti hanno duettato con gli ospiti del sesto Live.

Blind è stato il primo a esibirsi e ha cantato con Madame: è piaciuto a tutti i giudici, che lo hanno visto felice e leggero sul palco. Casadilego ha duettato con Lazza: anche per lei tanti complimenti dai giudici al tavolo e Hell Raton si è alzato in piedi ad applaudire. Little Pieces of Marmelade hanno realizzato un loro sogno salendo sul palco con Alberto Ferrari dei Verdena. Anche i Gufetti di Manuel Agnelli hanno convinto in tutto e per tutto il tavolo dei giudici.

Mydrama è salita sul palco con Izy e ha convinto i giudici, mentre NAIP ha duettato con Elio e ha ricevuto dei grandi complimenti. Una prima manche senza critiche, insomma. I voti di questa prima manche si sono sommati a quelli della seconda, quindi solo al termine delle due Cattelan ha letto i nomi dei due concorrenti al ballottaggio. A fare da ponte tra una manche e l’altra sono stati i Pinguini Tattici Nucleari, ospiti della semifinale di X Factor 2020.

Nella seconda manche, con i brani scelti dai concorrenti, la prima a esibirsi è stata Mydrama: il suo giudice ha notato qualche imprecisione, ma tutto sommato è piaciuta. Hell Raton ha mostrato dei dubbi sul dopo X Factor di Blind, ma la sua esibizione è piaciuta. I Little Pieces of Marmelade hanno ricevuto dei complimenti di tutto rispetto, in particolare la voce di Daniele ha colpito Emma stasera. NAIP si è esibito con un brano di Manuel Agnelli e ha ricevuto tutto il suo apprezzamento: un bel risultato per lui. Anche Casadilego è piaciuta veramente tanto.

Al termine delle due manche i due concorrenti al ballottaggio sono stati Mydrama e Blind, un po’ a sorpresa. Dopo le due esibizioni, i giudici hanno deciso chi mandare in finale. Manuel e Mika hanno salvato Blind, per cui Mydrama è l’eliminata del sesto Live di X Factor 2020.