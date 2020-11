X Factor 2020 assegnazioni sesto Live: i brani della semifinale

Siamo giunti al penultimo appuntamento con le assegnazioni di X Factor 2020: giovedì 3 dicembre andrà in onda la semifinale di questa edizione. Quest’anno il talent show di Sky Uno durerà una puntata in meno: saranno sette puntate e non le solite otto. Dunque siamo quasi giunti al termine di questa edizione. Sono cinque i concorrenti ancora in gara e, dopo ben due doppie eliminazioni, giovedì prossimo ci sarà un solo eliminato. Scopriremo quindi chi sono i quattro finalisti della 14esima edizione.

Due manche distinte per giocarsi un posto in finale: nella prima i concorrenti si esibiranno con un featuring, nella seconda invece saliranno sul palco con un brano scelto da loro. Ma cosa canteranno? Scopriamo i brani della semifinale di X Factor 2020. Hell Raton ha scelto per Mydrama il brano Chic per l’esibizione con Izi. Nella seconda manche invece la cantante si esibirà con Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme. Casadilego canterà invece Catrame nella prima manche insieme a Lazza. Per la seconda manche invece ha scelto Lego House di Ed Sheeran.

L’unico rappresentante degli Under Uomini è Blind. Per lui Emma ha scelto Baby feat. Madame per la prima manche. Nella seconda invece proverà a convincere il pubblico con Como habla, un suo inedito sulla base di Good times di Ghali. Nei Gruppi invece ci sono ancora i Little Pieces of Marmelade: canteranno prima Muori Delay insieme ad Alberto Ferrari dei Verdena, poi invece Gimme all you love degli Alabama Shakes. Manuel Agnelli ha deciso di esaudire un desiderio della sua band chiamando Ferrari a collaborare con loro. Canteranno per la prima volta in italiano, nella prima manche, e sono pronti a stupire ancor di più il pubblico.

L’unico Over sopravvissuto è NAIP, che ha vinto un ballottaggio difficilissimo con i Melancholia. Per lui Mika ha scelto un featuring con Elio e la canzone scelta è Canzone Mononota. La scelta è ricaduta su Elio dopo che il cantante ha mandato un messaggio a Mika scrivendo di apprezzare molto NAIP. La canzone scelta dal concorrente invece è Milano Circonvallazione Esterna degli Afterhours. Sì, esatto, proprio la band di cui Manuel Agnelli è frontman e fondatore.