X Factor 2021 sta per entrare nel vivo della gara, giovedì iniziano i Live e i concorrenti saliranno sul palco con le esibizioni preparate insieme ai giudici. Oggi c’è stata la conferenza stampa ed è stata l’occasione per lanciare la prima anticipazione bomba sulla finale: ci saranno i Coldplay ospiti. Un vero colpaccio, non c’è che dire. Ma le novità non sono ancora finite. Non è cambiato solo il conduttore di X Factor 2021, che sarà Ludovico Tersigni dopo Cattelan, ma cambierà anche la conduzione del post puntata. Non ci sarà più Daniela Collu, ma arriverà un’ex gieffina.

Paola Di Benedetto condurrà il post puntata di X Factor 2021, quindi raccoglierà i commenti dei giudici e di altri ospiti dopo i Live. Una notizia che di sicuro piacerà al pubblico, Paola infatti è stata elogiata sui social quando ha condotto l’evento RTL 102.5 Power Hits Estate all’Arena di Verona. È piaciuta la sua naturalezza e la sua freschezza, quindi è un altro bell’acquisto di X Factor per questa edizione ricca di cambiamenti. Non sono mancate le critiche, però. Dopo aver accolto con grandissimo entusiasmo la novità dell’abolizione delle categorie a X Factor 2021, una parte del pubblico non ha gradito la poca presenza di concorrenti donne.

Ci sono stati giorni di polemiche, ma sembrano essere già finiti. Nonostante ciò, oggi sono arrivate le risposte dei giudici alle critiche sulla scarsa presenza di donne nei Roster. E le loro risposte erano prevedibili, forse non per tutti evidentemente: hanno scelto in base al talento, hanno scelto l’artista, senza badare se uomo o donna. Come è possibile sollevare l’ennesima polemica in un’edizione in cui c’è stata persino l’abolizione delle categorie? Eppure qualcuno ci è riuscito, costringendo oggi in conferenza stampa, come riportato da Tv Blog, i giudici a giustificare le loro scelte. Emma Marrone, che si è presa anche critiche per altre scelte, ha spiegato:

“Sicuramente la parola sessismo e maschilismo, in questa circostanza, la trovo forzata. Quest’anno, c’è stata data la possibilità di scegliere una squadra che ci potesse somigliare in maniera artistica. Credo abbiano fatto scelte artistiche. Magari di tutte le ragazze che si sono presentate, non tante erano pronte per partire con i live show”

Mika ha spiegato che senza le categorie hanno ascoltato l’artista, chi si è presentato, e ha elogiato le due donne concorrenti. Anche Manuel Agnelli ha risposto alle polemiche sui concorrenti di X Factor 2021:

“Abbiamo valutato gli artisti come persone. Ho scelto tante donne nel corso degli anni ma non perché donne ma perché artisti di grande talento. Ho semplicemente fatto scelte su base artistica. Se la trasmissione non fosse vera, ci avrebbero imposto una quota rosa. Invece le nostre scelte sono libere. Gli altri anni non c’è mai stato questo tipo di problema. Io ho scelto band con molte artiste femminili. È una questione di rispetto anche nei confronti degli artisti”

Anche la produzione di X Factor 2021 ha fatto notare che senza categorie c’era la totale libertà di scelta per i giudici. Quest’anno è andata così, magari l’anno prossimo andrà diversamente e ci saranno più donne che uomini tra i concorrenti. “Non è mai stato un problema di quote X Factor. Ha sempre fatto inclusione. Abolire le categorie è voler abolire qualsiasi tipo di quota”, ha spiegato Eliana Guerra.