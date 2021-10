X Factor, Emma ancora sotto accusa: insulti per il Roster, lei risponde così

La storia si ripete, come l’anno scorso la Marrone è finita nel mirino del Web per aver detto “no” al preferito del Web

Emma Marrone a X Factor 2021 è finita di nuovo nel vortice delle critiche social. La cantante è al suo secondo anno come giudice del talent show di Sky e ieri sera la storia si è ripetuta, per la seconda volta. Proprio come l’anno scorso, infatti, le scelte di Emma durante gli Home Visit non hanno convinto il Web. Gli spettatori del programma si affezionano ad alcuni aspiranti concorrenti e ne apprezzano il talento, come è normale che accada. A volte si crede così tanto nel talento di un artista da poterlo già vedere sul palco dei Live di X Factor, ma la scelta tocca ai giudici.

Se l’anno scorso era esplosa la polemica su Emma perché non ha portato ai Live Roccuzzo, quest’anno il Web si è scatenato quando la cantante ha detto “no” a Edo. La Marrone non ha messo in dubbio il talento del ragazzo, ma ogni giudice ascoltando le esibizioni degli aspiranti concorrenti si fa già un’idea del lavoro che andrà a fare con loro. Evidentemente Emma non è riuscita a guardare oltre con Edo. Anzi aveva dei profondi dubbi: a non convincere Emma è la motivazione di Edo nel fare questo mestiere. Ha visto più pronti gli altri tre che ha scelto nel Roster, ma il Web non glielo ha perdonato.

Così stamattina Emma si è svegliata sommersa di critiche e accuse, a cui però ha deciso di rispondere. Tra le sue storie di Instagram ha postato un messaggio in risposta al polverone che si è sollevato per X Factor 2021. Emma ha invitato i tanti che si sono preoccupati di criticare la sua scelta a sostenere Edo o qualsiasi altro artista in altri modi. Non c’è bisogno di protestare per un programma televisivo, perché un cantante vive di altro: gli ascolti della sua musica. Quindi ha invitato i tanti che l’hanno criticata a investire il tempo sostenendo un artista ascoltando le canzoni sulle piattaforme. Tempo che invece viene speso insultando lei per i Live di X Factor:

“Sprecare giga e fiato in spregevoli insulti sotto i miei post ovviamente vi fa sentire ‘grossi’ e ‘splendide’, ma non ha niente a che vedere con la musica. Non fate l’errore che avete fatto l’anno scorso. Invece di insultare me, andate a streammare la musica. Solo così avrete ragione e non peccherete di incoerenza. E non passerete per quell* ‘che ogni scusa è buona per riempire di me..a Emma Marrone’. Tutto chiaro?”

Eh sì, la risposta di Emma alle critiche per X Factor 2021 è decisamente chiara, molto chiara. E non fa una piega.