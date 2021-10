X Factor 2021 concorrenti, tutti i nomi e i Roster dei giudici

By

Negli Home Visit di giovedì 21 ottobre 2021 il pubblico ha scoperto tutti i concorrenti di X Factor 2021. Da quest’anno non ci saranno più le categorie, come è stato già detto e ridetto ormai. Da questa edizione si parla di Roster dei giudici: Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika hanno fatto le loro scelte. Giovedì prossimo inizierà la gara con i Live e la diretta su Sky Uno, ma intanto gli Home Visit hanno svelato i nomi di band e solisti concorrenti di X Factor 2021. Come sempre, ogni giudice ha fatto le sue scelte ascoltando nuovamente i cinque concorrenti scelti ai Bootcamp. Hanno dovuto rispettare una sola regola: nel Roster deve esserci almeno una band e almeno un solista.

I concorrenti di X Factor 2021: la squadra di Hell Raton

Il primo a scendere in campo è stato Hell Raton, che ha formato il suo Roster con non poca fatica. Per scegliere i concorrenti ha deciso di farsi affiancare da Salvatore Esposito, l’attore di Gomorra. Manuelito ha scelto fra due band e tre solisti, questo è il suo Roster:

Karakaz;

Versailles (Luca);

Edoardo Spinsante.

Hell Raton non ha portato ai Live la band Melli e Gemma e la cantante Mira.

X Factor 2021 Roster, i concorrenti di Mika

Mika si è avvalso dei consigli di Simone Marchetti, il direttore di Vanity Fair Italia. Il giudice non è sembrato particolarmente impressionato dalle esibizioni dei cinque scelti ai Bootcamp, ma alla fine è arrivato ai suoi tre nomi. Chi invece lo ha impressionato anche stasera è Fellow. Questi i concorrenti di X Factor 2021 di Mika:

Fellow (Federico Castello);

Westfalia;

Nika Paris.

Mika ha eliminato i Mombao e Karma.

Il Roster di Manuel Agnelli a X Factor 2021

Il terzo Roster di X Factor 2021 che si è formato agli Home Visit è quello di Manuel Agnelli, dove c’è uno dei preferiti del pubblico: Erio. Nelle sue scelte il giudice si è fatto aiutare da un attore molto conosciuto: Marco Giallini. A lui ha chiesto aiuto per capire se le emozioni e le sensazioni che Manuel ha ricevuto dai suoi concorrenti sono reali o meno. Alla fine ha scelto questi concorrenti:

Bengala Fire;

Erio;

Mutonia.

Agli Home Visit di X Factor 2021, Manuel non ha scelto Phill Reynolds ma non perché siano meno talentuosi. Tutt’altro: Agnelli pensa che siano due artisti già fatti e finiti.

X Factor, la squadra di Emma nella 15esima edizione

A completare le squadre dei concorrenti di X Factor 2021 è stata Emma Marrone. La cantante si è presentata davanti ai suoi cinque aspiranti concorrenti affiancata dai fratelli D’Innocenzo. Questi quindi gli ultimi concorrenti della 15esima edizione:

Vale LP (Valentina Sanseverino);

gIANMARIA;

Le Endrigo.

Non ce l’hanno fatta a convincere Emma gli altri due aspiranti concorrenti, ovvero Edo e Riva. Ha sorpreso il pubblico, anzi spiazzato decisamente, la scelta di Emma di non portare ai Live il cantante Edo, che al pubblico invece piaceva molto. Con queste scelte è completo l’elenco dei nomi dei concorrenti di X Factor 2021.