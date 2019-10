X Factor 2019 Live seconda puntata: eliminato e replica 31 ottobre

Secondo Live X Factor 2019, chi è uscito: eliminato, replica e riassunto della puntata del 31 ottobre

Volete scoprire chi è uscito a X Factor 2019 nel secondo Live? E noi stiamo per dirvi chi è il secondo eliminato del 31 ottobre, ma prima facciamo un riassunto della seconda puntata. Il Live di stasera si è aperto con uno Sfera Ebbasta decisamente sul piede di guerra con i colleghi giudici: secondo il rapper, infatti, gli altri avrebbero espresso i loro giudizi sulle Under Donna con il dente avvelenato. Non si aspettava un simile comportamento e ha deciso di adottare la stessa linea a partire dal secondo Live di X Factor 2019. Questa sera la gara si è divisa in due manche, la prima con sei concorrenti e la seconda con i restanti cinque. Nella prima ci sono stati tanti complimenti per i Booda, anche se Mara ha trovato in loro qualcosa che manca ancora. Giordana senza la sua arpa ha scatenato un vero e proprio dibattito!

X Factor, i giudici si animano dopo l’esibizione di Giordana: Sfera Ebbasta difende la sua Under

Già nella prima puntata c’è stata una discussione su di lei, ma stasera Sfera l’ha difesa contro tutto e tutti. I giudici si sono complimentati con lei, ma Mara Maionchi ha concordato con Mika dicendo che dovrebbe ringiovanirsi nel modo di cantare. Per Malika invece non le andrebbe ancora tolta l’arpa. Sfera ha spiegato che era una sfida per Giordana, per dimostrare di essere un’artista anche senza l’arpa. Per Samuel, Giordana a fine esibizione ha forzato troppo e non gli è piaciuto. Sfera Ebbasta ha risposto a tutti così: “Lei non è solamente voce e arpa. Lei è una grandissima artista con la voce e l’arpa, con la voce e il piano, con la voce e basta. Per quanto riguarda il fatto che alla fine si sia alzata e sfogata, è la sua rivincita contro chi da casa le ha rotto le pa..e senza motivo”. I giudici di X Factor comunque hanno sottolineato che per loro Giordana è molto brava.

Riassunto secondo Live X Factor 2019, cosa è successo nella puntata di giovedì 31 ottobre

La gara è proseguita con Enrico, che anche stasera non ha convinto molto i giudici ma Malika sì. Approvate anche le esibizioni di Nicola e dei Sierra. Qualcosa da ridire invece su Lorenzo: per Sfera la scenografia lo ha sovrastato, per Samuel è successa la stessa cosa con la produzione musicale. Alla fine della manche il meno votato è stato Enrico, che è finito di nuovo al ballottaggio. Dopo un’esibizione dei Maneskin con un annuncio che ha sorpreso tutti, Alessandro Cattelan ha annunciato l’inizio della seconda manche.

Eliminato seconda puntata X Factor 2019, chi è uscito ai Live del 31 ottobre

La seconda manche è stata decisamente più serena: i giudici hanno apprezzato le varie esibizioni. Sofia, Seawards e Eugenio sono stati i più convincenti. Davide è piaciuto per la maggiore, ma Samuel ha espresso ancora qualche dubbio sulle scelte produttive di Malika. Marco ha ricevuto complimenti ma non è stato del tutto convincente e il pubblico è stato d’accordo, visto che è stato proprio l’Over il meno votato. Ballottaggio tra Enrico e Marco. L’eliminato del secondo Live di X Factor 2019 è Enrico.

Replica X Factor 2019, dove e come rivedere la puntata su TV8

Se volete scoprire cosa hanno cantato i concorrenti in questa puntata allora vi rimandiamo alle assegnazioni. Dove vedere la replica del secondo Live di X Factor 2019? Per gli abbonati Sky ci sono diversi appuntamenti in programma, oltre che il servizio On Demand che vi permetterà di vedere la puntata quando vorrete. La replica su TV8 di X Factor 2019 invece è in programma per mercoledì 6 novembre alle 21,30 e poi di nuovo il 9 novembre a mezzanotte.