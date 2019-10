X Factor 2019 assegnazioni secondo Live: brani di giovedì 31 ottobre

Assegnazioni X Factor 2019, i brani del secondo Live: anticipazioni giovedì 31 ottobre

Pronti a scoprire le assegnazioni di X Factor 2019 per il secondo Live? Durante il daily di oggi, condotto da Luna Melis, abbiamo scoperto le scelte dei giudici per i loro concorrenti. I brani scelti sono molto diversi tra le squadre. Incontrando la propria squadra, Malika Ayane ha detto che non si aspettava di riuscire a salvare tutti e tre i suoi Under Uomo. Era contenta di ognuno di loro, anche di Enrico finito al ballottaggio e anche perché nonostante abbia fatto diversi errori quando era sul pezzo riusciva a trasportarla nel suo mondo. Sfera Ebbasta, invece, è convinto di aver perso una Under Donna per colpa degli haters: pensa, infatti, che non abbiano votato le sue ragazze perché odiano lui.

X Factor 2019 assegnazioni, i brani del secondo Live di giovedì 31 ottobre

Non possiamo sapere quanto ci sia di vero in queste sue parole, anche perché molti si sono ricreduti su Sfera dopo averlo visto tra i giudici di X Factor. Ma veniamo alle assegnazioni di X Factor 2019 e partiamo proprio da Sfera. Il giudice ha deciso di mantenere le indicazioni delle ragazze anche per il secondo Live di giovedì 31 ottobre, ma le ha avvisate: dalla prossima puntata proporrà lui. Giovedì sera vedremo Sofia esibirsi sulle note di Fix You dei Coldplay; la giovane cantante ha subito avuto un’idea sulla scenografia della sua esibizione, immaginandosi fluttuante sul palco, come sospesa in aria. Giordana canterà senza la sua arpa, una sfida che è pronta a vincere per dimostrare di essere comunque Giordana, anche senza la sua Dafne (è così che chiama l’arpa). Per lei Sfera ha scelto Summertime Sadness di Lana Del Rey.

X Factor 2019, i brani dei concorrenti per il secondo Live: le assegnazioni

Malika invece vuole puntare sulla lingua italiana e su brani cantati da donne, nonostante sia alla guida degli Under Uomo. Ha scelto Cieli immensi di Patty Pravo per Enrico e La notte di Arisa per Lorenzo. Quest’ultimo è davvero contento del brano che dovrà cantare perché gli ricorda sua sorella Valentina e per questo è molto legato a esso. Cosa canterà invece Davide? Per lui una bella sfida: si esibirà con In alto mare di Loredana Bertè. Domani completeremo le assegnazioni del secondo Live di X Factor 2019 con i brani di Over e Gruppi.