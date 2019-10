Maneskin lasciano l’Italia, Londra li attende: mistero sul motivo

X Factor, i Maneskin pronti a lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra: l’annuncio durante i Live dell’edizione 2019

I Maneskin sono tornati a X Factor e sono stati ospiti della seconda puntata dei Live 2019. La band è tornata sul palco del talent show che li ha lanciati a distanza di due anni dalla loro edizione, che non hanno vinto. Sono arrivati secondi, alle spalle di Lorenzo Licitra, ma oggi come oggi possiamo affermare a gran voce che sono stati i veri vincitori di quella edizione di X Factor, non più solo morali. Di sicuro è stato un ritorno in grande, sono stati acclamatissimi dal pubblico e commentatissimi sui social network. Insomma, i Maneskin piacciono e pure tanto! Il loro annuncio di stasera è piaciuto un po’ meno, infatti hanno annunciato che lasceranno l’Italia: i Maneskin si trasferiscono a Londra. Ma perché?

Perché i Maneskin si trasferiscono a Londra? Intanto occasione speciale il 28 novembre

La band, o meglio Damiano che ha parlato per tutti, non ha aggiunto nulla dopo l’esibizione del secondo Live. Anzi, ha fatto chiaramente intendere che il motivo al momento è top secret. Queste sono state le uniche parole di Damiano dei Maneskin: “Saremo a Londra il 28 novembre, ma non possiamo ancora dire perché. Un’altra novità è che ci trasferiremo a Londra e vivremo là”. Dapprima i Maneskin a X Factor hanno annunciato che saranno a Londra il 28 novembre per un’occasione speciale, poi Damiano ha aggiunto che si trasferiranno e vivranno in Inghilterra. Forse perché in terra britannica riescono a esprimere al meglio la loro musica? Forse perché pensano sia terreno giusto per crescere ulteriormente? Questo lo scopriremo forse più in là, per il momento Twitter si interroga su cosa debbano fare a fine mese i Maneskin a Londra.

Maneskin a Londra, mistero sul motivo: Twitter mormora

In molti hanno fatto ricerche sul Web sugli eventi in programma a Londra il 28 novembre. Uno dei motivi emersi e che potrebbe essere valido è il concerto di Liam Gallagher: magari saranno i Maneskin ad aprirlo? Sul trasferirsi a Londra, invece, qualcuno ha ipotizzato che la band parteciperà a X Factor All-Star. Come si suol dire: lo scopriremo solo vivendo!

Ma non è che i Maneskin faranno XFactor All Stars??#XF13 pic.twitter.com/YTePIbCk10 — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) October 31, 2019