X Factor 2019 Live prima puntata: eliminato e riassunto del 24 ottobre

X Factor 2019 prima puntata, cosa è successo nel Live di giovedì 24 ottobre

Sono cominciati i Live di X Factor 2019 su Sky: la prima puntata è andata in onda giovedì 24 ottobre e non sono mancati i colpi di scena! La gara si è svolta in tre manche, intervallate dai due ospiti della serata, Mika e Coez. Il primo è stato anche quinto giudice della serata, con un compito molto importante. I dodici cantanti in gara sono stati suddivisi in tre gruppi di quattro concorrenti, uno per ogni squadra, almeno stasera che è stato possibile. A votare a X Factor è il pubblico da casa, che salva i propri preferiti. I meno votati vanno al ballottaggio e nella prima puntata dei Live andava fatta una scelta. Essendo tre manche, infatti, sono stati tre i meno votati, ma al ballottaggio ci arrivano in due. Proprio Mika ha dovuto scegliere chi salvare tra i tre concorrenti meno votati.

Live X Factor 2019, la prima puntata: il riassunto di giovedì 24 ottobre

Nella prima manche si sono sfidati Mariam Rouass, Eugenio Campagna, Seawards e Davide Rossi. Complimenti per tutti, solo il cantante di Malika Ayane è stato messi in discussione ma per il brano scelto. Secondo i giudici infatti era troppo datato per essere cantanto da un ragazzo dell’età di Davide, ma lui si è divertito. Il meno votato di questa manche è stata Mariam. Dopo un’esibizione di Mika, con tanto di rivelazioni su auricolari nelle orecchie dei giudici, è cominciata la seconda manche. Questa è stata di sicuro una manche fortissima, con una sfida all’ultimo voto immaginiamo. I quattro che si sono esibiti in questa manche sono stati Nicola Cavallaro, Lorenzo Rinaldi, Booda e Giordana Petralia. Anche per loro molti complimenti e al ballottaggio è finita la ragazza con l’arpa, Giordana. Due su due al ballottaggio quindi per Sfera Ebbasta.

X Factor 2019 eliminato prima puntata, chi è uscito ai Live del 24 ottobre

Nella terza manche della prima puntata di X Factor 2019 si sono esibiti Sofia Tornambene, Enrico Di Lauro, i Sierra e Marco Saltari. Tra loro è stato Enrico a convincere poco i giudici, ma anche Marco. Alla fine, Enrico ha raggiunto le due Under Donna all’ultimo scontro. Mika si è esibito nuovamente con Tomorrow, poi ha fatto la sua scelta. Il cantante dopo aver ascoltato i tre all’ultimo scontro ha deciso di salvare Giordana, ma aveva qualcosa da dire a Sfera sul lavoro da fare con lei. Gli altri due quindi sono finiti nelle mani dei giudici, che come sempre decidono chi salvare e chi eliminare al ballottaggio. L’eliminato della prima puntata di X Factor 2019 è stata Mariam.