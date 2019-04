Wanda Nara a Verissimo piange: “Non sono una strega, Ivana non sincera”

Verissimo, Wanda Nara risponde a Ivana Icardi e parla di suo marito Mauro

Wanda Nara è stata ospitata a Verissimo per poter dare la sua versione dei fatti dopo il caos che ha scatenato Ivana Icardi al Grande Fratello 2019. Non riesce a credere come la sorella del marito (il famoso Mauro Icardi) possa aver fatto certe affermazioni su di loro che – da quello che ha spiegato nel programma di Silvia Toffanin – hanno sempre aiutato lei e la sua famiglia. Durante l’intervista a Verissimo, Wanda Nara ha anche spiegato che Mauro ha attraversato un periodo molto difficile. Ma che adesso sta finalmente bene. Dopo le confessioni fatte alla Toffanin, Wanda vorrebbe mettere un punto definitivo sulla polemica fatta scoppiare dalla sorella di Mauro Icardi.

Wanda Nara contro Ivana Icardi: il fratello ha sempre aiutato la famiglia

“Non sono una strega – ha spiegato Wanda Nara a Verissimo –. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e abbiamo aperto le porte a lei e al suo fidanzato, che è anche lui un calciatore”. Ivana Icardi aveva confessato, durante l’ultima puntata del Gf 16, che suo fratello Icardi non starebbe aiutando sua madre, costretta a lavorare duramente: “Ivana non è sincera – ha tenuto a precisare l’agente calcistico –. Mauro è un grand’uomo: non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all’università, le ha anche regalato una macchina per aiutarla. Lei sta parlando male del fratello. Questo non ha prezzo!”.

Ivana Icardi è solo un personaggio? L’accusa di Wanda a Verissimo

Secondo Wanda Nara, Ivana Icardi starebbe recitando una parte per avere i riflettori puntati su di lei: “Ha capito come si fa a diventare un personaggio. Ivana vuole solo vincere il premio del reality. In Argentina diceva tutto il contro di quello che dice adesso. Non si fa una carriera screditando tuo fratello e tua cognata”. Per porre fine a tutto questo, Wanda ha deciso di fare una diffida nei confronti della sorella di Mauro Icardi.

Wanda Nara in lacrime a Verissimo per Mauro Icardi

Durante l’intervista a Verissimo, Wanda Nara è poi scoppiata a piangere: “Quando tuo fratello sta male, devi tendergli la mano e non passargli sopra. Le persone che ci conoscono davvero sanno come siamo. La vita non finisce in una trasmissione. Lei lo sa che in fondo noi ci siamo sempre. Se voleva trovare Mauro, poteva venire sotto casa e non al Grande Fratello. Delle cose intime della famiglia si parla a casa, non si raccontano in Tv. Io e Mauro non andremo mai in Tv per questo”.

Mauro Icardi e Wanda Nara, nessuna crisi

Ha poi ribadito di essere veramente innamorato di Mauro Icardi (Ivana aveva detto che se fosse stato un macellaio, non lo avrebbe preso in considerazione): “Mi sono innamorata della persona e non del personaggio”; infine ha detto, convinta, che nessuno potrà separarli e che saranno sempre più forti: “Saremo qui anche il prossimo anno”. La puntata di Verissimo di sabato 20 aprile 2019 sarà davvero interessante: è stata intervistata anche Pamela Prati.