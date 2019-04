Pamela Prati a Verissimo, conferma le nozze e si sfoga: “Ho querelato tutti”

Pamela Prati sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Smentirà tutte le illazioni dell’ultimo periodo e racconta il suo stato d’animo

Un periodo molto difficile quello che sta vivendo Pamela Prati. Il suo matrimonio e in particolare il suo futuro marito sono finiti al centro di chiacchiere e gossip di siti e programmi televisivi. Ed ora la Prati ha deciso di raccontare la sua verità in esclusiva a Verissimo. Insieme alla padrona di casa Silvia Toffanin racconterà le sue emozioni e darà l’annuncio ufficiale delle sue nozze. Già nella scorsa settimana, un comunicato ufficiale del programma aveva confermato la veridicità dell’evento che sarà trasmesso proprio dalle telecamere di Verissimo e verrà anche commentato dalla Prati presente in studio. Come trapelato qua e là sul web, le nozze avranno luogo il prossimo maggio con una cerimonia religiosa. Le dichiarazioni che Pamela ha rilasciato a Verissimo parlano anche di tutti i gossip che l’hanno vista protagonista ultimamente. Risponde a chi metteva e mette ancora in dubbio il matrimonio e soprattutto la reale esistenza del marito.

Pamela Prati: “Mi sposo a maggio, ho querelato tutti“

Tante le dichiarazioni rilasciate da Pamela Prati a Verissimo, nella puntata che vedremo domani, sabato 20 aprile. La puntata del talk show di Canale 5, che anticipa la Pasqua, si occuperà dell’argomento che ha interessato il gossip nostrano. Pamela Prati, ospite in studio, risponderà alle accuse: “Perché avrei dovuto inventare una cosa del genere? Basta devono smetterla, davvero“, ha esordito la showgirl, “Dicono addirittura che sono stata stregata dalle mie due agenti, che l’ho fatto per soldi o per tornare in auge“. Poi aggiunge: “Ci stanno rovinando questo bel momento“. Un bel momento che aveva già raccontato in più di un’occasione e anche in altre trasmissioni tv. Promette così di essere sincera e pensa di rivedere addirittura la lista degli invitati perché: “Mi hanno deluso questi finti amici che dicono nelle trasmissioni che mi vogliono bene e poi nessuno che mi ha mandato un messaggio chiedendomi come sto“. Ricordiamo, infatti, che la Prati aveva anche accusato un malore e si diceva “affranta e distrutta” dalle chiacchiere.

Pamela Prati racconta del futuro marito, definito da molti un “fantasma“

“Marco Caltagirone, e non Mark, ha 54 anni“, spiega Pamela Prati circa il fatto che non esistano almeno sui social o sul web foto, notizie e riconoscimenti del marito, “Ed è riservatissimo e timido“. Conferma poi anche l’esclusiva che ha firmato per Verissimo, insieme al futuro marito hanno così deciso di affidarsi alle telecamere del programma per le riprese delle nozze, in cui il mistero su Marco Caltagirone potrà essere svelato. Molti infatti sono dubbiosi delle reali intenzioni della Prati proprio perché quasi nessuno, o meglio in pochi, lo hanno mai visto e conosciuto. Mancano anche notizie sul suo conto, il che avrebbe creato il gossip tanto chiacchierato del momento.

Pamela Prati, la decisione contro le male lingue: “Mi sono affidata ad un buon avvocato“

Per la situazione venutasi a creare, Pamela ha anche dichiarato di essersi rivolta ad un avvocato: “Ho querelato tutti. Mi sono rivolta ad un avvocato notissimo perché sono situazioni in cui bisogna intervenire legalmente“. Mentre ha difeso sé stessa e il marito da tutte le chiacchiere, non ha voluto invece parlare dei due bambini che ha preso in affidamento, perché ha paura che tutto possa ritornare contro di lei e possa così mettere, probabilmente, in pericolo l’affidamento, a cui lei tiene molto.