Pamela Prati matrimonio in esclusiva: arriva il comunicato di Verissimo

Pamela Prati matrimonio in esclusiva a Verissimo: il comunicato

È tutto vero: Pamela Prati si sposa. E le nozze saranno trasmesse in esclusiva a Verissimo. La redazione di Silvia Toffanin ha diramato un comunicato stampa nel quale è stata confermata la notizia trapelata a Live-Non è la d’Urso nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 10 aprile. Nonostante i maligni sussurrino da giorni di un fidanzato inventato per la prima donna del Bagaglino, il programma Mediaset conferma che l’evento ci sarà e che la Prati concederà alla Toffanin una lunga intervista per parlare di questa nuova fase della sua vita. Al momento la data non è stata svelata ma secondo indiscrezioni Pamela e Marco, 54enne imprenditore edile, diventeranno marito e moglie il prossimo maggio.

La redazione di Verissimo conferma il matrimonio di Pamela Prati

“Verissimo conferma di avere chiuso nei giorni scorsi l’esclusiva delle immagini del matrimonio di Pamela Prati. Le immagini del grande giorno saranno poi commentate in studio dalla protagonista nel corso di una lunga intervista”, si legge nella nota stampa diramata da Verissimo agli organi di informazione. Proprio in virtù di questa esclusiva, Pamela non è stata presente a Live-Non è la d’Urso. La Prati si è limitata a fare un’intervista registrata nella quale ha seccamente smentito le voci sul suo conto.

Pamela Prati smentisce i gossip sul fidanzato

Gossip e insinuazioni che parlano di un fidanzato finto, creato ad hoc per ottenere maggiore visibilità. “Se non ci credete è un problema vostro, non mio. Io sono felice così”, ha puntualizzato la Prati, che da Barbara d’Urso è stata difesa dalle sue agenti Pamela ed Eliana. Ma anche dall’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta, che è stata invitata al matrimonio e ha partecipato all’addio al nubilato della soubrette celebrato in Egitto.

La lettera di Marco a Barbara d’Urso a Live

Oltre alle dichiarazioni di Pamela Prati, a Live-Non è la d’Urso è stata letta pure la lettera che Marco ha scritto a Barbara d’Urso. L’uomo si è detto amareggiato per questa situazione. Non solo: Marco ha rimarcato che la Prati non ha di certo bisogno della sua presenza per continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. “Non le servo io, siamo una bella famiglia”, ha ribadito Marco nella sua missiva, facendo riferimento ai due bambini che ha preso in affido proprio con la sua promessa sposa.