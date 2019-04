Pamela Prati sul fidanzato misterioso: “Non ci credete? È un problema vostro”

Il fidanzato di Pamela Prati non esiste? La showgirl risponde a Live-Non è la d’Urso

Pamela Prati ha messo a tacere le malelingue a Live-Non è la d’Urso. Da settimane non si fa che parlare di Marco, il fidanzato della soubrette che, a detta di qualcuno, non esisterebbe. L’uomo non è mai apparso accanto a Pamela nonostante le numerose interviste, sia in tv sia sui giornali, della Prati. Stando alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe tutta colpa della grande riservatezza del compagno mentre per altri solo un modo per farsi pubblicità. Ebbene, nell’ultima puntata di Live, Pamela ha chiarito la situazione, sottolineando che Marco è reale e che lo sposerà a breve. L’intervento della Prati è stato registrato nel salotto di Barbara d’Urso: la 60enne ha infatti concesso l’esclusiva della sue nozze a Silvia Toffanin per Verissimo.

Le parole di Pamela Prati sul fidanzato Marco

“Io ho le foto di Marco, ma lui non vuole comparire in pubblico. Se una persona non vuole comparire perché devo costringerlo? Abbiamo fatto la promessa di matrimonio all’estero, ecco perché non è presente al Comune di Roma”, ha premesso Pamela Prati nel filmato registrato e trasmesso da Live-Non è la d’Urso nella puntata in onda mercoledì 10 aprile 2019. “Lui comparirà il giorno che ci sposeremo”, ha assicurato la Prati che dovrebbe sposarsi entro maggio, anche se per il momento non è stata ancora annunciata una data dell’evento. “C’è chi non crede a tutto questo? Non è un problema mio”, ha poi sentenziato la showgirl.

La lettera di Marco a Barbara d’Urso a Live

Oltre alle dichiarazioni di Pamela Prati, a Live-Non è la d’Urso è stata letta pure la lettera che Marco ha scritto a Barbara d’Urso. L’uomo di 54 anni si è detto amareggiato per questa situazione. Non solo: Marco ha rimarcato che la Prati non ha di certo bisogno della sua presenza per continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Secondo qualcuno, infatti, Pamela starebbe organizzando un finto matrimonio pur di apparire in tv e ottenere interviste nelle varie trasmissioni. “Non le servo io, siamo una bella famiglia”, ha tagliato corto Marco nella sua missiva.

L’agente di Pamela Prati: “Nessun cachet esagerato”

E a proposito del presunto cachet che Pamela Prati prenderebbe ad ogni intervista le sue agenti Pamela ed Eliana hanno chiarito a Live-Non è la d’Urso: “Nessun compenso esagerato, prende solo un rimborso spese”. Il fidanzato della Prati è un imprenditore edile: la coppia ha inoltre preso in affido due bambini. Un sogno importante che si è finalmente realizzato per Pamela Prati, che non è mai riuscita a diventare madre fino ad oggi.