Wanda Nara: “Icardi? Meglio separarsi. Soldi? Vi svelo un segreto”

Wanda Nara e Mauro Icardi non sono tornati insieme. Nonostante il romantico viaggio alle Maldive, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip non ha cambiato idea. In un’intervista per la versione argentina di HOLA! la 36enne ha confermato la sua decisione di separarsi dall’ex calciatore dell’Inter, oggi in forza al Galatasaray.

Wanda Nara, dopo aver provato più volte a dare delle chance a Maurito, ha capito che la separazione è la soluzione migliore per la coppia e per i loro eredi:

“Mauro non vuole separarsi. Ma la verità è che da ottobre ho deciso di prendere le distanze. Le cose non sono andate bene. Abbiamo litigato ma ci sono situazioni in cui è meglio separarsi per garantire una pace familiare”

Wanda Nara è mamma di cinque figli: Valentino, Benedicto e Constatino avuti dal primo marito Maxi Lopez, e Francesca e Isabella nate dal tormentato rapporto con Mauro Icardi. Rapporto entrato in crisi un anno fa, quando il giocatore ha avuto un flirt con la sensuale attrice argentina China Suarez.

Da quel momento sono iniziate liti, discussioni, confronti, allontanamenti e riappacificazioni. Fino all’attuale rottura, che sembra definitiva. E che sta facendo soffrire parecchio Icardi: stando ai gossip che arrivano dal Sud America il giocatore sarebbe piuttosto frustrato e depresso e per questo motivo ha anche chiuso il suo profilo Instagram.

Wanda Nara e Icardi non sono tornati insieme

Wanda Nara appare irremovibile: con Mauro Icardi è definitivamente finita. L’ex star di Tiki Taka lo ha ribadito con forza:

“Vedo molti bambini che crescono con genitori con un matrimonio orribile. A cosa serve tutto questo? Quando in una coppia finisce la pace e le cose non funzionano bisogna separarsi. Voglio felicità e tranquillità”

E un po’ di armonia Wanda Nara pare averla trovata tra le braccia di L-Gante, rapper 22enne. I due si sono conosciuti la scorsa estate e sono stati travolti da una passione irrefrenabile. A Verissimo Wanda ha assicurato che con il cantante c’è solo una rapporto di lavoro ma ora al magazine ha dichiarato altro:

“Sto molto bene con lui. Non posso dirti quello che succederà domani. Non ho pregiudizi. Ultimamente molti uomini si sono avvicinati a me e posso dirti che con L-Gante c’è qualcosa di autentico…Io, forse, vivo in un mondo più artificiale, e incontrare una persona così diretta come lui mi ha fatto molto riflettere. Ad esempio: perché ho tutto quello che ho se forse posso accontentarmi di meno? Lui mi rispetta però è molto diverso da me. Io non bevo alcolici e non fumo sigarette”

Wanda Nara e il rapporto con il denaro

Wanda Nara ha poi voluto raccontare un aneddoto della sua infanzia, che l’ha portata a diventare una donna molto oculata nella gestione del denaro. L’ex moglie di Mauro Icardi ha spiegato di essere sempre stata molto responsabile, fin da bambina.

“A mio padre piaceva molto giocare d’azzardo. Bruciava i soldi e faceva stare molto male mia madre. Forse per questo sono sempre stata attenta al denaro e ho trasmesso questo ai miei figli. Sono una grande pianificatrice. I miei figli hanno già la loro eredità nel caso dovesse accadermi qualcosa”

La carriera di Wanda Nara è iniziata in Argentina come attrice teatrale ma nel tempo si è data da fare in altri ambiti. Non solo procuratrice sportiva ma pure personaggio televisivo, imprenditrice e influencer.