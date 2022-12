Wanda Nara e Delia Duran con lo stesso vestito: marca e prezzo

L’ex moglie di Mauro Icardi e la compagna di Alex Belli hanno scelto un abito sensuale per mettere in mostra le loro procaci forme

Wanda Nara e Delia Duran unite dalla stessa passione per la moda made in Italy. Argentina la prima, venezuelana la seconda, le due hanno optato per il medesimo vestito, firmato Elisabetta Franchi, una delle stiliste più amate nel mondo dello showbiz italiano e internazionale.

Wanda Nara e Delia Duran hanno optato più precisamente per l’abito nero che fa parte della linea Red Carpet della collezione autunno-inverno 2022/2023. Interamente in tessuto di paillettes con bordi in raso, nello scollo fino all’inizio dello spacco della gonna, e con due tagli sui fianchi e una fitta stringatura che enfatizza la silhouette femminile.

Indubbiamente un dress molto sensuale, che punta molto sul gioco vedo non vedo e cattura subito l’attenzione, non passando inosservato e si presta ad occasioni piuttosto importanti e particolari. Il prezzo? Non proprio alla porta di tutti: 940 euro. Il vestito è disponibile in diverse varianti di colore: nero, verde, grigio, bordeaux, bianco sporco.

Wanda Nara ha sfoggiato questa creazione – ricevendo tra l’altro i complimenti di Elisabetta Franchi in persona via Instagram – a Ballando con le Stelle. L’ex moglie di Mauro Icardi ha scelto questo outfit per ballare una coinvolgente bachata con il ballerino Antonio Berardi nel programma di Milly Carlucci. Sotto il vestito un tanga nero e reggiseno color carne.

Un outfit che ha messo ben in mostra le procaci forme dell’imprenditrice di Buenos Aires, che ha dimostrato di sapersela cavare senza troppi problemi in pista (tanto da non aver nascosto la voglia di tornare nel varietà di Rai Uno come concorrente).

Più audace Delia Duran, che ha scelto di non indossare il reggiseno rendendo ancora più attaccativante l’effetto finale. Una decisione non proprio casuale: la compagna di Alex Belli ha infilato la creazione di Elisabetta Franchi alla presentazione del suo calendario senza veli per For Men (a scattare le foto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché ex star di Centovetrine).

L’ex gieffina venezuelana ha lasciato i capelli sciolti, come una vera e propria sirena. Wanda Nara, dato anche il suo impegno a Ballando con le Stelle, ha optato per una più comoda coda di cavallo.