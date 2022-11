Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a essere un punto interrogativo. Stanno vivendo un rapporto altalenante oppure non riescono a raccontare la verità? Le due versioni della storia non combaciano. Da una parte c’è Wanda Nara che parla di rottura e di motivi per i quali è finita. Dall’altra c’è un Icardi, pare ancora innamorato, che fa finta di niente e si comporta come nulla fosse sui social. Già nelle scorse settimane ci sono stati enormi sospetti sul fatto che Wanda abbia preso casa a Istanbul, dove vive e gioca Icardi adesso. Poi è arrivata l’intervista a Verissimo.

Anche nello studio di Toffanin molte cose non erano chiare sulla rottura tra Wanda e Icardi. E continuano a non essere chiare oggi. Lei ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair promettendo di raccontare la verità sul perché sia finita. Anzi si legge “La verità sul mio divorzio”, dunque la separazione sarebbe pure in fase avanzata. Il sunto è questo: Wanda Nara ha lasciato Icardi perché lui non la farebbe lavorare. Il calciatore del Galatasaray non sarebbe d’accordo sul fatto che lei pensi a una carriera perché sottrarrebbe del tempo alla famiglia.

Dunque la rottura, o frattura, non avrebbe a che fare né con il tradimento di Icardi né con il flirt, o presunto tale, di lei con il rapper L-Gante. Wanda Nara vorrebbe lavorare in tv in Argentina, dove pare sia molto richiesta e le vorrebbero affidare diverse conduzioni. Lei sente di essersi dedicata molto alla famiglia e di aver cresciuto i cinque figli dedicando loro tutto il suo tempo. Adesso che sono un po’ più grandi però vorrebbe tornare a lavorare. Aveva espresso spesso questo desiderio al marito, ma “a lui non faceva piacere”.

Di certo dedicandosi al lavoro non sente di trascurare i figli, e non avrebbe mica torto. Qui la rottura con Icardi: “Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no? Invece a lui non piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia”. Per Wanda al contrario l’indipendenza è fondamentale. Adesso Mauro Icardi vorrebbe riconquistare Wanda e lo starebbe facendo in tutti i modi, come ha rivelato lei:

“Lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: ‘Non mi arrendo’. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo. D’altra parte Mauro vive nel mondo del calcio, dove le mogli raramente lavorano e le donne in carriera sono discriminate”

Icardi e Wanda in vacanza insieme, e lui dice di essere felice

A proposito del suo pensiero su come le donne siano discriminate nel mondo del calcio ha parlato di come in alcuni ambienti l’emancipazione femminile non abbia fatto passi avanti. “Tutto ciò non ha aiutato il mio matrimonio”, ha chiosato. Cosa aiuterebbe il loro matrimonio? Forse una nuova vacanza di famiglia? Mentre in Italia è uscita questa intervista in cui parla di averlo lasciato, di rotture, di problemi, Wanda Nara e Mauro Icardi sono insieme alle Maldive.

Ed ecco che molti hanno cominciato ad avere dubbi: Wanda e Icardi si sono lasciati davvero o fingono? La crisi li ha portati al centro dell’attenzione, lei ha rilasciato diverse interviste ed è stata spesso ospite in televisione, in Italia come in Argentina. Un certo tornaconto in termini di visibilità insomma ci potrebbe essere.

Mentre lei parla di rotture e problemi di coppia, Mauro Icardi dice di essere felice. Ha risposto a delle domande dei fan su Instagram stamattina e a chi ha chiesto come mai le Maldive ancora una volta lui ha risposto: “È uno dei nostri luoghi preferiti per riposare, disconnettere dalla routine e poter ricaricare le energie”. Ha parlato al plurale, infatti poi ha detto di non essere solo. Ma che fossero insieme era già chiaro dalle foto e dai video sui social. Infine la risposta sulla felicità: “Ho tutto quello che potrebbe darmi felicità. Quindi sì, sono fortunato e felice”. Come se per lui non ci fosse alcuna rottura con Wanda da risanare, pare di capire.