Wanda Nara e la sua verità sulla fine del matrimonio con Mauro Icardi. La showgirl è agente sportiva, a Verissimo, ha fatto chiarezza sul rapporto con il calciatore. La love story, almeno al momento, è giunta al capolinea, the end. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha fornito un racconto molto edulcorato della sua storia sentimentale, sostenendo che la separazione da ‘Maurito’ è stata tranquilla e per nulla burrascosa, a differenza di quanto scritto dalla stampa argentina e italiana. Le dichiarazioni di Wanda, però, a tratti sono state controverso e non limpidissime.

Wanda Nara e l’intervista controversa a Verissimo tra contraddizioni e risposte non convincenti

Silvia Toffanin, senza troppo girarci attorno, ha chiesto alla sudamericana se il matrimonio fosse ancora in piedi o no. Così ha replicato Wanda: “Se è finito il matrimonio? Siamo in una pausa, ma mai dire mai, è da due mesi che non stiamo insieme. Abbiamo cinque bambini, due suoi e tre adottati (quelli avuti dalla Nara da Maxi Lopez, ndr)”. Da un lato Wanda dice che il rapporto è finito su un binario morto, dall’altro dice mai dire mai. E la rottura come è stata? Tumultuosa oppure no?

“La verità – ha spiegato l’argentina – è che ci siamo lasciati bene, non c’è stata alcuna cosa grave. Mi sono data i tempi giusti rispetto alla prima separazione mia traumatica (quella da Maxi Lopez, ndr)“. Anche in questo caso dichiarazioni non chiarissime e a tratti contradditorie visto che poco dopo la Nara ha detto che ci sono di mezzo i legali e che Icardi è adirato per come sono andate le cose: “Siamo stati dall’avvocato per tutelare i bambini. Ho firmato la pratica della separazione. Lui mi ha definito ‘Zimbello del mondo’ perché è arrabbiato”. Insomma, forse non è che si sia lasciata proprio benissimo con l’ex capitano dell’Inter.

I media argentina hanno riferito che lui è ossessionato da lei. Cosa c’è di vero? “No, non è vero. Però è vero che lui vorrebbe tornare con me”, ha confermato Wanda. Silvia Toffanin ha poi introdotto la questione relativa ai tradimenti. Si è mormorato di un relazione clandestina tra Icardi e la showgirl argentina China Suarez, donna assai nota al gossip sudamericano.

“Perché è finita? Sono successe cose che molti sanno. Io sono all’antica, per me la famiglia è tutto. Poi abbiamo iniziato a litigare e ho detto meglio fermarci e vediamo che succede più avanti”, ha riferito la Nara. Quando le è stato chiesto della presunta donna dei tradimenti, appunto China Suarez, ha così replicato:

“Ho trovato dei messaggi e da lì è iniziato a cambiare tutto. Lui è sincero, anche se ti fa male ti dice la verità. Non mi ha detto che mi ha tradita, ma che aveva visto una persona. Questa ragazza è una che ha avuto in Argentina tante storie con persone impegnate. Io mi sono sentita offesa e tradita, mai avrei pensato una cosa simile di lui. Lui ha provato a farsi perdonare, ma quando una cosa si rompe è difficile metterla a posto. Io sono all’antica, non moderna”.

Pure in questo frangente Wanda è stato tutto tranne che chiara: dice che i tradimenti non ci sono stati ma che Icardi ha visto China. Verrebbe da domandare: per fare cosa? Per ripassare le tabelline? Chissà. Infine una chiosa riguardante se stessa e i suoi rapporti con un noto rapper argentino: “Miei tradimenti? Non è vero. Con L-Gante c’è stato solo un rapporto di lavoro“.