Ritorno nella tv italiana per Wanda Nara. L’ormai ex moglie di Mauro Icardi – ex opinionista del Grande Fratello Vip – è stata chiamata da Milly Carlucci come ballerina per una notte nella puntata di Ballando con le Stelle 2022 in onda su Rai Uno sabato 5 novembre. L’imprenditrice argentina ha però già fatto arrabbiare Selvaggia Lucarelli, giurata da sette anni del dancing show, e non solo.

Prima di scendere in pista Wanda Nara si è infatti concessa qualche ora da turista a Roma con le figlie Francesca e Isabella, che hanno rispettivamente sette e sei anni. La 36enne ha così condiviso su Instagram diverse foto di queste giornate nella Capitale italiana tra arte, gelati e risate e ce n’è una che ha subito acceso la polemica…

Wanda Nara ha fotografato una delle sue due figlie sopra la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, uno dei capolavori di Bernini. “Qualcuno spieghi a Wanda Nara che quella fontana non è un plastico a Disneyland”, ha subito tuonato Selvaggia Lucarelli ripostando la foto di Francesca Icardi.

Un dettaglio che non è sfuggito ad altri follower di Wanda Nara, che hanno fatto notare all’imprenditrice la mancanza di rispetto nei confronti della storia italiana: “Quella non è una postazione per fare le foto! È una Fontana del Bernini del 1600!”.

Un appunto che ha ricevuto il plauso di molti altri seguaci ma che al momento non ha ottenuto risposte da parte di Wanda, impegnata in sala prove prima dell’esibizione finale. Risponderà in diretta?

Wanda Nara torna in tv in Italia

Wanda Nara mancava dalla tv italiana dal 2020. Due anni fa è stata infatti scelta, insieme a Pupo, come opinionista del Grande Fratello Vip. L’ex moglie e agente di Mauro Icardi non ha però mai abbandonato del tutto il piccolo schermo.

Di recente è stata giurata in Argentina del format ¿Quién es la máscara?, variante locale del nostro Il Cantante Mascherato. Nel suo Paese natale sta inoltre facendo chiacchierare per via della sua liaison con il rapper 22enne L-Gante.

Wanda è stata scelta come protagonista dell’ultimo videoclip del cantante e pare che proprio per stare con il giovane abbia mollato Icardi anche se la crisi tra i due andava avanti da oltre un anno. Nell’autunno 2021 l’ex calciatore dell’Inter, che oggi gioca in Turchia, ha avuto una tresca clandestina con l’attrice argentina China Suarez.

Nonostante la separazione la Nara ha scelto di restare a vivere a Istanbul per il bene dei suoi cinque figli (i primi tre avuti dall’ex marito Maxi Lopez). Tra l’altro il primogenito Valentino ha deciso di darsi da fare come giocatore ed è stato ingaggiato nell’Under 14 del Galatasaray.