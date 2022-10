Wanda Nara: “Non perdono Mauro Icardi”. Lui la spernacchia

Prosegue la soap opera tra l’imprenditrice e il calciatore, che continuano a pungersi via social senza far capire in che rapporti siano per davvero

Si aggiungono nuovi dettagli e nuovi retroscena sulla telenovela (è il caso di chiamarla così) che sta coinvolgendo nelle ultime settimane Wanda Nara e Mauro Icardi. Ufficialmente, la coppia più chiacchierata dell’Argentina (e del mondo del calcio internazionale) ha deciso di chiudere un matrimonio durato 8 anni e dal quale sono nate due figlie, Francesca e Isabella.

Eppure, nelle scorse settimane, Mauro Icardi (in modo particolare) si è reso protagonista di una serie di gesti decisamente inaspettati e anche incoerenti rispetto alla rottura sentimentale. Sono state molte le foto che lo sportivo ha pubblicato in compagnia di Wanda Nara anche dopo la separazione, come se nulla fosse accaduto.

L’ultimo scatto in compagnia di Wanda Nara, dove si vede Icardi abbracciato teneramente dietro la ex, è stato pubblicato appena lo scorso 4 ottobre. Le ultime foto, com’è normale che sia, hanno scatenato ilarità da parte dei follower, che si chiedono a che gioco stia giocando Mauro Icardi. Il calciatore, a quanto pare, sembrerebbe in qualche modo ancora innamorato. Non lo stesso si può dire di Wanda Nara, che pare nel frattempo si sia già consolata con tale L Gante, rapper argentino di 22 anni.

Nelle scorse ore, a proposito, Wanda Nara è tornata a parlare della questione su Twitter. C’è stato infatti un giornale scandalistico che si è permesso di lanciare un’indiscrezione come se fosse effettivamente entrato in contatto con l’imprenditrice (cosa non vera, evidentemente). Ciudad Magazine ha supposto che la coppia fosse in fase di riconciliazione dopo che Wanda è tornata a seguire l’ex su Instagram.

A Wanda Nara, però, non è certo sfuggito l’articolo, tra l’altro davvero di basso livello. La ex opinionista del Grande Fratello a questo punto ha voluto rispondere a tono, mettendo in chiaro le cose. “Non ho niente da perdonare. Siamo separati. Grazie per non avermi contattata” ha scritto Wanda, con un tweet che ha rapidamente ricevuto la risposta di Icardi.

Il calciatore ha replicato spernacchiando l’ex. In base alla sua versione, Wanda Nara starebbe mentendo. I due non sarebbero per nulla separati, e si sarebbero anzi visti pochi giorni fa. “Separata come quando sono venuto in Argentina pochi giorni fa? Ci metto la firma! Ci siamo molto divertiti!” questo il messaggio di Icardi. Un vero gentleman!