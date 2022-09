Wanda Nara e Mauro Icardi non sono più una coppia. Stavolta non si tratta di un gossip lanciato da qualche giornale con l’intenzione di ricamare sul matrimonio del calciatore e della agente: l’annuncio è arrivato direttamente dalla 35enne argentina che, tramite alcune Instagram Stories, ha spiegato che il suo legame con ‘Maurito’ è giunto definitivamente al capolinea. “È meglio si sappia da me”, ha esordito innanzi ai suoi oltre 15 milioni di followers, alquanto stupiti dalla notizia; è vero che da tempo si rincorrono voci di tradimenti e attriti di coppia, ma è pur vero che la Nara e Icardi hanno sempre smentito, affermando che la loro vita sarebbe proseguita su un binario comune. Evidentemente la faccenda è finita in un altro modo.

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento – ha spiegato l’agente sportiva ed ex opinionista del Grande Fratello Vip -. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire, non solo per me ma anche per i nostri figli”. L’annuncio è arrivato di notte, intorno all’una. Il nome dell’ormai ex marito non viene mai menzionato da Wanda, ma è scontato che le sue parole si riferiscano proprio a lui.

Poco più di un mese fa erano stati divulgati dei retroscena che parlavano di una separazione in corso. Un’emittente argentina pubblicò un audio di Wanda: “Non ce la faccio più. Sto divorziando da Mauro”. La Nara, però, smentì in modo perentorio di essere sul punto di troncare. D’altra parte era da mesi che persone vicine alla coppia più o meno informate andavano dicendo che la passione era svanita, complici anche tradimenti e altre mancanze di rispetto. Su tale tema la Nara non ha voluto pronunciarsi; non ci sono né smentite né conferme.

La vicenda ha alcuni tratti molto simili alla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia argentina, così come quella romana, mesi prima di annunciare l’addio, è stata braccata dalla cronaca rosa. Sia Totti e Ilary sia Wanda e Icardi per settimane hanno smentito le ricostruzioni che li volevano oramai al capolinea, salvo poi fare marcia indietro e dichiarare la rottura.

Al momento i due sudamericani non si stanno scagliando l’uno contro l’altro ma non è detto che non lo facciano in futuro. Pure in questo frangente la vicenda ricorda da vicino quella del Pupone e della conduttrice Mediaset. Ci sono interessi economici di non poco conto intrecciati nelle vite di Mauro e la Nara: resta ora da capire come andrà finire.

Altro punto di contatto è che non c’è stato alcun comunicato congiunto: al pari di Totti e Ilary, Wanda e Mauro hanno deciso di comunicare ognuno per i fatti propri. Anzi, Icardi se ne è stato proprio zitto senza dire alcunché. E ancora, come Totti e Ilary, ci sono di mezzo i figli: il calciatore e l’agente hanno infatti due frutti d’amore. Tira aria di burrasca.