Icardi e Wanda Nara: lui smentisce il divorzio, ma fa un errore

L’estate 2022 sarà ricordata a lungo come quella in cui alcune delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo hanno messo fine alle loro relazioni. Prima Ilary e Totti, poi Francesca Neri e Claudio Amendola e ora Mauro Icardi e Wanda Nara. Questi ultimi, in particolare, hanno fatto un gran parlare di sé nelle ultime ore per le voci (presunte?) di un divorzio in corso. Rumors ch, come già accaduto in passato, sono stati gestite dalla coppia, per così dire, in modo piuttosto confuso.

Vale la pena a questo punto fare un passetto indietro: lo scorso 4 agosto è apparso online un audio che sembra lasciare pochi dubbi rispetto alla separazione. Nel contenuto condiviso dal programma televisivo LAM, si sente Wanda Nara pronunciare parole piuttosto chiare, che fanno riferimento ad un divorzio imminente dal marito. Ecco le frasi pronunciate dalla donna:

“Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più.”

Queste frasi rubate non sarebbero nemmeno le uniche. Ángel de Brito, conduttore di LAM, ha infatti rivelato che la sua trasmissione ha avuto accesso anche ad altri audio compromettenti nei quali sentiamo Wanda Nara lamentarsi con la sua domestica per averla smascherata con i media, vuotando il sacco con i giornalisti.

A poche ore dall’esclusiva di LAM, Mauro Icardi si è così sentito in dovere di fare chiarezza, pubblicando prima una Instagram Stories dove si è sfogato e successivamente anche un video in compagnia della sua Wanda. Eppure, i più attenti si sono resi conto di un dettaglio che ha già fatto crollare il suo castello di carte.

Mauro Icardi ha pubblicato un video fake per smentire le voci di divorzio

A smascherare il calciatore è stata Fanpage. che ha analizzato la clip condivisa da Icardi scoprendo un dettaglio molto interessante. Il video ci presenta lo sportivo insieme alla moglie, mentre sono in vacanza e apparentemente uniti più che mai.

Tuttavia. il video caricato non è assolutamente recente. Anzi! Se ci fate caso, tutti i dettagli presenti rivelano che clip è stata girata due mesi fa, in occasione di un viaggio che la coppia ha fatto in Africa. A confermarlo sono lo stesso costume indossato da Wanda (e sfoggiato in un vecchio post) e anche il tavolino del resort di cui i due sono stati ospiti. Qui sotto potete recuperare lo scatto “incriminato”.